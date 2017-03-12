Abdullah Gül’den Hollanda açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hollanda'nın Aile Bakanı Kaya'yı sınır dışı etmesine tepki gösterdi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hollanda’nın skandal kararına ilişkin Twiter’dan açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Bazı Avrupa ülkelerinin, bakanlarımızın hiçbir şiddet içermeyen toplantılarını kabaca engellemeleri kendileri için utanç vericidir.

İslam ve Türk düşmanlığını Avrupa’da hiçbir dönemde görülmediği kadar körükleyen yeni popülist partiler ve azgın liderleri, Avrupa için büyük tehdit oluştururken, onlara fırsat verecek her türlü taşkınlıktan uzak durmalıyız.

Unutmayalım ki başta ekonomik, güvenlik, bilim, kültür ve insani konularda karşılıklı büyük çıkarlarımız vardır.