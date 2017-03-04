Adalarımıza çekilen bu bayrak ne olacak

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Yalım, 18 Türk adasına Yunan bayrağı çekildiğini hatırlattı ve MHP lideri Bahçeli’den cevap istedi: Bu duruma neden sessizsin

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Yalım, 18 Türk adasına Yunan bayrağı çekildiğini hatırlattı ve MHP lideri Bahçeli’den cevap istedi: Bu duruma neden sessizsin

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye ziyaretinde havaalanlarına bayrak çekilmesi, Başbakan Binali Yıldırım'ın kabulünde de odada peşmerge bayrağının bulunmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

BARZANİ’YE AÇIK DESTEK VERİLDİ

Adalarımızın Yunanlılar tarafından işgalini gündeme getiren Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay

Ümit Yalım SÖZCÜ'ye şu değerlendirmeyi yaptı: “Irak Anayasası'na göre Irak'ın tek bir bayrağı vardır. Bölgesel yönetimler, Irak bayrağına ek olarak özel bir bayrak kullanamaz. Peşmerge paçavrasına bayrak muamelesi yapılarak, Irak'ın kuzeyinde bağımsız bir devlet kurmak isteyen Barzani yönetimine açık destek veriliyor.”

YUNAN'A SES YOK!

AKP Hükümetleri döneminde 18 Türk Adası ve 1 Türk kayalığına Yunan bayrağı çekildiğini belirten Yalım şunları söyledi: “AKP Hükümeti'nin ‘evet'çi ortağı Devlet Bahçeli, ‘Sözde Kürdistan bayrağının Türkiye'de, Türk Bayrağı'na eş tutularak asılması skandaldır, aymazlıktır, rezalettir' dedi. Aynı Bahçeli, İzmir, Aydın ve Muğla il sınırları içinde 13 yıldır dalgalanan Yunan bayrağına ve elini kolunu sallayarak dolaşan Yunan askerlerine seyirci kalıyor, Balgat'taki makamında sessiz sedasız oturuyor. Bahçeli, ‘evet'çilere destek vermek suretiyle, vatan topraklarını Yunan askerine teslim eden Erdoğan ve AKP hükümetlerine de açık destek veriyor.”

Barzani'nin başta Mersin ve İstanbul olmak üzere Türkiye'de çok sayıda paravan şirketinin bulunduğunu öne süren Ümit Yalım, “Barzani, şirketleri ve petrol geliri ile hem peşmergeleri hem de PKK terör örgütünü finanse ediyor.

Ama bu şirketlere hiç dokunulmuyor.”