Adalet su ve ekmek gibidir

CHP lideri kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün onuncu gününe cübbelerini giyen avukatlar da katıldı. Avukatlar, “İnsanlar için su ve ekmek ne ise toplumlar için de adalet odur” dedi

CHP'nin ‘Adalet' yürüyüşünün 10. günü, cübbeli avukatların desteği ile başladı. Aralarında CHP Parti Meclisi üyesi Sera Kadıgil'in de bulunduğu 25 kadar avukat, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Bolu Çaydurt Beldesi Köroğlu Tesisleri'nden başlayan 10. etaba katıldı ve ‘Adalet' istedi. CHP yürüyüşüne katılan avukatlar adına bir açıklama yapan İstanbul Barosu'ndan Muhterem Aktaş şöyle konuştu:

TARAFSIZ YARGI…

“Hukuk ve adalet için buradayız. İnsanlar için su ve ekmek ne ise toplumlar için de adalet odur. Biz bağımsız yargının kurucu unsurlarından olan avukatlar olarak adaletin peşinde koşmaya devam ediyoruz. Bu yürüyüşü destekliyoruz. Adaleti bulana kadar arayacağız. Tarafsız bağımsız yargı hemen herkesin ortaklaşa söylediği bir husustur. Bu ülkede adalete olan güven çok ciddi bir şekilde zedelendi. İlla ki adalet diyoruz.”

YAZAR EŞLERİ KATILDI

10. gün yürüyüşüne, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve çizerleri, Kadri Gürsel, Musa Kart, Murat Sabuncu gibi isimlerin eşleri de katıldı. Ayrıca, Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Mustafa Köz, 2. Başkanlar Müslüm Çelik ve Suna Aras, Genel Sekreter Hakkı Zariç ile tüm yönetim kurulu da yürüyüşte yer aldı.

Kılıçdaroğlu 10. gün yürüyüşüne başlarken sağduyu çağrısı yaptı ve “Ramazan Bayramı öncesi gerginlikler bitsin, huzur ve barış gelsin” diyerek şunları söyledi: “Bayramın memlekete huzur, barış, esenlik getirmesini diliyorum. Gerginliklerden Türkiye, çok acılar çekti çekiyor. Bundan kurtulabileceğimiz bir Türkiye umut ediyorum. ‘Adalet Yürüyüşü' bayrama ayrı bir anlam katacaktır. Yürüyüşe katılan gruplar, sanatçılar, sporcular, sade vatandaşlar hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Biz özellikle dini bayramlarda bir araya geliriz. Küskünlükleri sona erdiririz, kardeşçe bir arada oluruz. Sohbet edip, kucaklaşırız. Türkiye'den gerilen, kutuplaşan söylemlerle söz etmek hoşuma gitmiyor. Birlikte yaşayan, uygarca tartışan bir Türkiye hepimizin ortak özlemi. Bu yürüyüşün temel amacı da o.”

Mısır'daki idamlara da değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Siyasi idamlar hiçbir topluma yarar getirmez. Türkiye bunu yaşadı, acılar çekti. Bir dönem idam ettiğimiz siyasileri sonra andık, kucakladık. Biz, bu bayramların bütün İslam alemi için barış, kardeşlik ve huzur getirmesini isteriz. Bütün İslam dünyasında kan akıyor ve gözyaşı var” açıklaması da yaptı.

Kortejin uzunluğu dün daha da arttı ve 2 kilometreye ulaştı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 10'uncu gününde 17 kilometre yürüdü. Çaydurt Köroğlu Tesisleri'nde başlayan yürüyüş Bolu Şoförler Odası TIR Parkı'nda sonlandı. Böylece Ankara Güvenpark'tan bu yana toplam 193 kilometre yüründü. Bu arada dünkü yürüşe katılımların arttığı dikkat çekti. Kortejin uzunluğu 2 kilometreye ulaştı.

Bozkurt işaretiyle selam aldı, aynı şekilde selamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü'nün 10'uncu gününde Bolu merkeze yaklaşırken, TEM yolunda bayram tatili için yola çıkanların ilgisiyle karşılaştı. Tatil için yola çıkanlar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu karşılaştıkları yol üzerinde selamladı. Tek şeridin kapatıldığı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş konvoyunda, davullar da çalındı.TEM yolunda ilerleyen tatilcilerden bazıları, CHP liderini görünce araçlarını durdurarak Kılıçdaroğlu'na el salladı. Kılıçdaroğlu, bir araçtan yapılan bozkurt işaretine de aynı şekilde karşılık verdi.

Bazı araçlardan ise ‘Rabia' işareti yapıldığı görüldü.

Kılıçdaroğlu bayram namazını köylülerle birlikte kılacak!

Bugün (pazar) yürünecek 11. etap öncesi ise CHP lideri Kılıçdaroğlu sabah 06.30'da CHP yöneticileri ve vatandaşlarla birlikte Bolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki köy camisinde, bayram namazı kılacak. Namazın ardından da köylülerle birlikte kahvaltı edecek. Daha sonra da yöredeki tüm vatandaşlar ve yürüyüşle katılanlarla birlikte, bayramlaşma töreni düzenlenecek. Namaz ve bayramlaşma töreninden sonra 11 kilometre yürüş hedefleniyor.