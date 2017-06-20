CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülük ettiği tarihi Adalet Yürüyüşü altıncı gününde. 97 kilometresi geride kalan tarihi yürüyüş bugün Kızılcahamam Bulak Köyü'nden başladı. Çamlıdere yol ayrımında ise CHP'nin TBMM Grup toplantısı yapılacak. Sözcü TV de tarihi yürüyüşü adım adım izliyor.

Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, altıncı gününde de İstanbul’a doğru yürüyüşüne devam ediyor. ‘Adalet Yürüyüşü’ne Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelirken, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş güzergahında karşılaştığı vatandaşlardan da olumlu tepkiler aldığı görülüyor. 25 gün sürecek 432 kilometrelik yürüyüşün geçtiğimiz beş gününde yaklaşık 97 kilometre yol katedildi. Yoğun tempo ve artan sıcaklıklarda yürüyüş mesafesi 20 kilometreden 16 kilometreye düşürülürken, mola sürelerinin de uzatıldığı belirtildi. Bugün bölgede havanın açık olduğu gözlendi. Tarihi yürüyüşün altıncı gün etabı saat 08:00 sıralarında başladı. CHP lideri, Çamlıdere yol ayrımında ise CHP TBMM Grup toplantısında konuşacak.

YÜRÜYÜŞTEN NOTLAR

Saat 12:00 – Adalet korteji Çamlıdere yol ayrımında mola verdi. Kılıçdaroğlu’nun burada yapacağı TBMM Grup toplantısı için alan hazırlandı.

Saat 10:00 – Hava sıcaklığı 11 derece. Sağanak yağmur başladı…

Saat: 09:00 Kortej yürüyüşüne devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yürüyüşün 6’ncı gününde, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP’li milletvekilleri, Türkiye’nin farklı noktalarından gelen partililer, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, işçiler ve çok sayıda vatandaş destek verdi. Yürüyüş güzergahında askerlerin görev yaptığı görülürken, yolun çevresinde bulunan dağlarda ise komandoların bulunduğu görüldü.

Saat: 08:00 – CHP lideri Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nün 6’ncı gününe sabah saat 08:00’de başladı. Geçtiğimiz 5 gün boyunca her yürüyüş öncesi kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, bu kez açıklama yapmadan yürüyüşe başladı.

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