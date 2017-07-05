Adalet Yürüyüşü’nde bir ilk…

Kocaeli Emniyet'i yürüyüş nedeniyle alarma geçti. 21 günlük yolculukta ilk kez D-100 kapatıldı. Dilovası'na kadar trafik yan yollardan veriliyor. CHP'liler ise 'mağduriyetler olacak' diye bu duruma tepki gösterdi.

Kocaeli’ye kadar D-100’den 300 kilometrenin üzerinde yol yürüyen Adalet korteji için ilk defa yol tamamen trafiğe kapatıldı.

Bolu Dağı ve Hendek arasında şeritlerin dar olduğu yerlerde bile trafik kapatılmazken burada trafiğin ana yoldan kapatılması dikkat çekti. CHP’liler ise ‘mağduriyetler olacak’ diye bu duruma tepki gösterdi.