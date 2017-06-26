Adalet Yürüyüşü’nde on ikinci gün

Turgut ERAT, Ömer ULUHAN / Sozcu.com.tr
15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, on ikinci gününde de İstanbul’a doğru yürüyüşüne başladı. 25 gün sürecek 432 kilometrelik yürüyüşün on bir günü geride kaldı. Kılıçdaroğlu yaklaşık 181 kilometreyi geride bıraktı.
Dün 11 kilometre yürüyen Kılıçdaroğlu’nun bugün 17-18 kilometre yürümesi bekleniyor. Kortej ilk etapta 6 kilometre yürüyecek ardından mola verecek. CHP Lideri’nin bugün akşam saatlerinde Bolu Dağı eteklerine varması planlanıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet ;Yürüyüşü’nün 11. gününe Bolu kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Karacaağaç Köyü'ndeki camide bayram namazını kılarak başladı. Cami cemaatiyle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, kamp alanına giderek yürüyüşü katılanlarla bayramlaştı. Kampta basın mensuplarının karşısına çıkan CHP Lideri, rahatsızlık geçiren Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Ramazan Bayramı’nın 1. günü olması nedeniyle yürüyüşe saat 15:00’te başlayan kortej, 11 kilometre yürüyerek Bolu’daki bulunan spor kompleksindeki kamp alanına geldi.