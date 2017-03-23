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Adil Öksüz MİT elemanı mı?

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Başbakan Binali Yıldırım’a, "Adil Öksüz MİT elemanı mı?” diye sordu.
22:0123 Mart 2017
Gündem
Adil Öksüz MİT elemanı mı?
CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Başbakan Binali Yıldırım’a, "Adil Öksüz MİT elemanı mı?” diye sordu.

Sağlar, Başbakan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, “Öksüz'ün serbest kalmasına neden olan garipliğin MİT ajanı olmasından kaynaklandığı iddia edilmiştir. Buna dair güçlü deliller Siyah Beyaz Yayınevi'ne ait ‘Şeytanın İmamları' adlı kitapta yer almaktadır” diyerek şöyle devam etti:

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CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar

“Adil Öksüz MİT elemanı mıdır? Kitapta yer alan belge gerçek midir? Şayet gerçek değilse neden bir tekzip yayımlanmamıştır? Adil Öksüz'ün yakalandığında dosyasının devlet eli ile boşaltılıp salıverilmesi MİT elemanı olmasından mı kaynaklanmaktadır? Neden kamuoyunda Adil Öksüz'ün adı geçmemektedir? Adil Öksüz planlı bir şekilde unutturulmaya mı çalışılmaktadır? Adil Öksüz'ün nerede olduğunu gerçekten bilmiyor musunuz?” ANKA

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Son güncelleme: 22:0323.03.2017
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