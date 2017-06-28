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Adnan Öztürk, Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Adalet Yürüyüşü'nün 13'üncü gecesini geçirdiği Düzce Kalıcı Konutları yolu üzerinde Cumhuriyet Mahallesi mevkisindeki kamp alanının önüne bir kamyondan hayvan gübresi dökülmesine, Düzceli eski Galatasaray yöneticici Adnan Öztürk'den tepki geldi

21:0628 Haziran 2017
Gündem
Adnan Öztürk, Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Adalet Yürüyüşü'nün 13'üncü gecesini geçirdiği Düzce Kalıcı Konutları yolu üzerinde Cumhuriyet Mahallesi mevkisindeki kamp alanının önüne bir kamyondan hayvan gübresi dökülmesine, Düzceli eski Galatasaray yöneticici Adnan Öztürk'den tepki geldi

Eski Galatasaray yöneticilerinden Adnan Öztürk, kendi memleketi Düzce’de Adalet Yürüyüşü ile ilgili böyle çirkin bir olayın yaşanmasınından dolayı başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP’lilerden özür diledi.

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Öztürk yaptığı açıklamada, “Son derece barışçıl bir şekilde, demokratik hakkını, en ağır fiziksel koşulları göze alarak kullanmaya çalışan insanlara, doğduğum yer, memleketim, Düzce’de, bir kendini bilmez terbiye yoksunu kişinin yaptığı hareket beni son derece üzmüştür. Düzce’nin pırıl pırıl, misafirperver Anadolu insanlarını, böylesine çirkin bir hareketle lekelemeye çalışan bu meczupu şiddetle kınıyor, ailem ve kendi adıma, başta Genel Başkan sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere, tüm katılımcılardan, canı yürekten özür diliyorum”  dedi.

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