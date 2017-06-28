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Ahmet Davutoğlu’nun acı günü

Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 84 yaşında hayatını kaybeden kuzeni Mehmet Nurullahoğlu’nun Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

19:0128 Haziran 2017
Gündem
Ahmet Davutoğlu’nun acı günü
Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 84 yaşında hayatını kaybeden kuzeni Mehmet Nurullahoğlu’nun Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Davutoğlu'nun kuzeni Mehmet Nurullahoğlu'nun cenazesi ikindi namazına müteakip Hamidiye Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip Alibey Adası Kabristanı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, AK Parti Balıkesir Teşkilat Başkanı Ahmet Akyıldız, AKPi İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ve partililer ve aile yakınları katıldı.

Davutoğlu’nun yeğeni Mehmet Nurullahoğlu’nun bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İzmir’deki özel bir hastanede vefat ettiği öğrenildi. İHA

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