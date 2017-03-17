AKP İl Başkanı neye uğradığını şaşırdı

AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci Silivri'de referandum çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret ederken ilçenin bilinen ve sevilen siması otizmli Yunus Topal, AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'ye seslenerek yanına geldi ve "Tek Adamlığa Hayır" diyerek başkanı şaşırttı

Otizm hastası Yunus Topal, Silivri’de çarşı meydanında esnafı ziyaret eden AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’ye seslenerek yanına yaklaştı ve “Tek Adamlığa Hayır” diye bağırdı.

silivriden.com’un paylaştığı görüntülerde Yunus Topal, AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin yanına yaklaşarak, ‘Kızmazsanız bir şey diyeceğim. Ben bu ülkeyi sevdiği için hayır demek zorundayım. Çünkü bu ülke tek adamlığı hak etmiyor. Bu ülke hepimizin ülkesiyse, bu ülke tek adamla yönetilemez' dedi . Bunun sonrasında Temurci, Yunus'un referandum görüşünü değiştirmek için konuştu ama, Yunus ‘Daha güçlü bir Türkiye için hayır. Hayır'da hayır vardır, her işte bir hayır vardır' dedi. Selim Temurci, ne dediyse Yunus Topal'ı referandumda ‘evet' oyu kullanması için ikna edemedi.