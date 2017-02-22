Ali Türkşen’den TSK’da türban kararıyla ilgili paylaşım!

Kardak kahramanı Ali Türkşen, Milli Savunma Bakanlığı'nın TSK Kıyafet Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliğe tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, “TSK Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile bayan subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar ve askeri öğrenciler ile bunların adayları ve kursiyerleri, resmi üniformalarıyla birlikte şapka, bere veya kep altına başlarına taktıkları üniforma renginden istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak şekilde takabilecek” denildi.

Kıyafet yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe KARDAK Kahramanı Ali Türkşen, twitter’dan “Eşitlik için,TSK’da kadın sb/astsb.lar türban takacaksa erkekler de badem bıyık ve çember sakal bırakabilsin.Rejimi hala sorgulayan var mı?” diyerek tepki gösterdi.

İşte o tweet: