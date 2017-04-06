‘Allah için evet’ yazısıyla referandum çalışması

Bolu'da, Başbakan Binali Yıldırım'ın dev ı ve parti afişi asılan binaya 'Allah için evet inşallah' yazıldı. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve AKP Gençlik Kolları üyelerinin, yazının önünde çektirdikleri parti tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Bolu’da İzzet Baysal Caddesi Oğuz Sokak üzerinde bulunan AKP İl Başkanlığı’nın yanındaki binaya, referandum çalışmaları kapsamında Başbakan Yıldırım’ın ve parti amblemi bulunan afiş asıldı. Binanın duvarına da, ‘Allah için evet inşallah’ yazıldı.

‘Ak Parti İl Başkanlığı’ yazılı parti ambleminin bulunduğu afişin asılı olduğu duvara kırmızı sprey boya ile yazılan yazı dikkat çekti.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yazının önünde, elinde partisi tarafından hazırlanan evet broşürü ile poz verdi. Metin’in , AKP İl Başkanlığı’nın Facebook hesabında paylaşıldı.

AKP Gençlik Kolları üyelerinin yazının önünde toplu halde çektirdikleri da referandum çalışmaları kapsamında twitter’da paylaşıldı. DHA