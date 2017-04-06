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‘Allah için evet’ yazısıyla referandum çalışması

Bolu'da, Başbakan Binali Yıldırım'ın dev ı ve parti afişi asılan binaya 'Allah için evet inşallah' yazıldı. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve AKP Gençlik Kolları üyelerinin, yazının önünde çektirdikleri parti tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

11:356 Nisan 2017
Gündem
‘Allah için evet’ yazısıyla referandum çalışması
Bolu'da, Başbakan Binali Yıldırım'ın dev ı ve parti afişi asılan binaya 'Allah için evet inşallah' yazıldı. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve AKP Gençlik Kolları üyelerinin, yazının önünde çektirdikleri parti tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Bolu’da İzzet Baysal Caddesi Oğuz Sokak üzerinde bulunan AKP İl Başkanlığı’nın yanındaki binaya, referandum çalışmaları kapsamında Başbakan Yıldırım’ın ve parti amblemi bulunan afiş asıldı. Binanın duvarına da, ‘Allah için evet inşallah’ yazıldı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

‘Ak Parti İl Başkanlığı’ yazılı parti ambleminin bulunduğu afişin asılı olduğu duvara kırmızı  sprey boya ile yazılan yazı dikkat çekti.

bolu-bakan-yardimcisi-487Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yazının önünde, elinde partisi tarafından hazırlanan evet broşürü ile poz verdi.  Metin’in , AKP İl Başkanlığı’nın Facebook hesabında paylaşıldı.

bolu-akp-binasi-2AKP Gençlik Kolları üyelerinin yazının önünde toplu halde çektirdikleri da referandum çalışmaları kapsamında twitter’da paylaşıldı.  DHA

Son güncelleme: 11:5506.04.2017
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