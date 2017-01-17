Anayasa paketinin kaderi 7. maddede

Meclis’teki ikinci tur öncesi gözler AKP-MHP bloğundaki ‘firecilere’ çevrildi. ‘Partili cumhurbaşkanlığı’ maddesi 330’un altında oy alırsa paket tümden düşürülecek...

Anayasa paketinin Meclis'teki ilk tur görüşmeleri bitti. 18 maddeden oluşan teklifin ikinci turu yarın başlayacak. AKP üç günlük çalışma süresi planladı. Her gün 6 maddenin oylanması ve cuma günü ikinci turun bitirilmesi hedefleniyor. Teklifin en önemli düzenlemeleri 7 ve 8. maddeler… Birinci turda en az kabul (340) bu iki maddeye çıktı. ‘Partili cumhurbaşkanlığı'nı öngören 7. madde ile cumhurbaşkanının yetkilerini düzenleyen 8. madde konusunda AKP'de ‘fire ne kadar çıkar?' sorusuna cevap aranıyor.

YAKIN MARKAJA ALINACAKLAR

İlk turda MHP'den hayırcı 5 vekil dışında ret cephesinde yer alan olmadı. Ancak hem MHP, hem de AKP'de kritik maddelere sıcak bakmayan isimler var. Bunların kaç kişi olduğu ve ‘ret' oyu verip vermeyecekleri tartışılıyor. AKP, firelerle ilgili yakın markaj uygulamasına gidecek. İlk turdaki oylar 330'un altında kalsa da paketi etkilemiyordu. 2. turda ise 330'un altında kalan madde düşecek. 7. madde 330'un altında oy alırsa paketten düşecek. AKP'liler arasında “O maddelerin başına bir şey gelirse, teklifin tümden düşürülmesi gündeme gelebilir” yorumları konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU RANDEVU İSTEDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise ikinci tur öncesi sürpriz bir hamle yaptı. Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'den randevu talep etti. Kılıçdaroğlu'nun, Bahçeli'ye anayasa değişikliğiyle ilgili kaygılarını ifade edeceği, MHP liderinden bir kez daha düşünmesini isteyeceği öğrenildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM AKP'Lİ VEKİLLERİ TOPLAYACAK

Başbakan Binali Yıldırım, Genel Kurul'daki ikinci tur oylama öncesi AKP milletvekillerini toplayarak “Oylamalarda fire olmasın” uyarısı yapacak.