Annesi hamileyken öldürülmüştü…

Bilecik'te hayata gelen bu bebek, annesi bıçaklanarak öldürüldüğü için sezaryenle 8 aylıkken doğdu. Doğar doğmaz annesiz kaldı ve babası da annesini öldürdüğü için hapse girince babasız kaldı, bir de erken doğduğu için solunum sorunu yaşadı. Doktorların çabalarıyla hayata tutunan erkek bebekle ilgili yeni bir haber var...

Bilecik’te eşi Hüseyin Kartal tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 aylık hamile Melike Kartal’dan sezaryenle alınarak Isparta’da özel bir hastane tedaviye alınan ve solunum sıkıntısı yaşayan erkek bebek yaklaşık 9 günlük tedavinin ardından hayata döndürüldü.

15 Haziran Perşembe gecesi eşi Hüseyin Kartal tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 aylık hamile Melike Kartal’ın sezaryenle alınan erkek bebeği, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinden sonra ambulans helikopterle Isparta’ya sevk edildi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesine inen ambulans helikopterden alınan erkek bebek, buradan da kara ambulansıyla Özel Isparta Hastanesi’ne getirildi.

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‘TEDAVİYE YANIT ALDIK’

2 kilo 300 gram doğan ve 9 gündür yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavisi süren ve henüz adı bile konulmayan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Çocuk Sağlığı uzmanı Dr. Harun Tepeli, zorlu bir süreç yaşadıklarını anlattı. Tepeli, “Hiç solunumu yoktu. Beyin ödemi çok yaygındı. Şu anda beyin ödemi tedavisinden sonra kısmi olarak yanıt aldık. Solunum desteğini azalttık. Solunumun büyük kısmını kendisi soluyor. Hareketlenmeleri daha iyi duruma geldi. Solunum olarak yüzde 80 kendi solunumu yetiyor. Sadece solunuma kısmi destek vererek tedavimiz ilerlemekte. Tedaviye yanıt aldık. Bu bizim için sevindirici bir haber. Önümüzdeki günlerde daha iyi olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte rehabilitasyon süreci daha ağırlık kazanacak. İnşallah daha iyi haberler veririz” dedi.

“SABIRLA BEKLEYECEĞİZ”

Bebeğin sağlığına kavuşması için çok az kaldığını anlatan Dr. Harin Tepeli, “Sabırla onu bekleyeceğiz. Fizik tedavi ihtiyacı olabilir. Beslenmeleri daha da düzenlenecek. Büyük kısmını hallettik diyebiliriz” diye konuştu.

Bebeğin Isparta’ya getirilmesinin ardından tedavi süreci boyunca hastaneye ne annenin ne de babanın yakınlarından kimsenin gelmediğini kaydeden Dr. Harun Tepeli, “Ailesinden kimseyle görüşmedim. Halası birkaç kez aramış. Bilecik Emniyet Müdürlüğü sürekli takip ediyor. Telefonla görüşüyoruz. Biz de kendi bebeğimiz gibi elimizden geldiği kadar hayata döndürmeye çalışıyoruz” dedi.

DHA