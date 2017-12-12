Aykut Erdoğdu’dan sosyal medyada çarpıcı paylaşım!

CHP'li vekil Aykut Erdoğdu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye ekonomisinin son durumunu gözler önüne serdi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’dan sosyal medyada Türkiye Ekonomisini anlatan çarpıcı paylaşım.

Erdoğdu, yaptığı paylaşımda ‘Yazarak yeterince anlatamıyoruz… Bir de çizerek anlatalım dedik…’ dedi ve ‘Türkiye Ekonomisi’ isminde batan bir gemi görseli paylaştı. Erdoğdu’nun paylaşımı kısa sürede beğeni ve RT aldı.

İşte çok konuşulan o paylaşım: