Bahçeli’nin ‘eyalet çıkışı’ Türkiye’nin gündemi oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin referanduma 2 gün kala canlı yayında yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı. Sosyal medyada konuyla ilgili yüz binlerce mesaj atılırken Twitter'da "BahçeliHayırDiyor" şeklinde hashtag oluşturuldu. Bahçeli, "Bir danışman kalkıyor bir eyalet sisteminden bahsediyor. Cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor, kabulleniyor ise o zaman 2 gün içinde eyalet sistemine karşı olan, üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin kararı ne olabilir?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NTV-Star ortak yayınında Nazlı Çelik’in konuğu oldu. Bugüne kadarki anayasa ve sistem değişikliği referandumu sürecinde itirazsız bir şekilde ‘daima, sonuna kadar, her zaman evet’ gibi söylemlerle AKP’yi ve Cumhurbaşkanı’nı destekleyen Bahçeli’nin “Eyalet sisteminden söz eden danışmanlar var” diyerek başladığı sözleri Türkiye’nin gündemine oturdu.

Sosyal medyada günün en çok tartışılan konuları arasına girerek Twitter’da açılan “BahçeliHayırDiyor” hashtagi dakikalar içinde trend topic oldu. Bu konu başlığı altında paylaşılan on binlerce mesaj arasında Devlet Bahçeli’nin “başkanlık sistemi, anayasa değişikliği ve eyalet sistemi” hakkında geçmişte söylediği sözlerinden oluşan onlarca video da var.

Bahçeli’nin çok tartışılan o açıklamaları ise şöyle;

Nazlı Çelik: Başkan olacak kişi 5+5 yıl iki dönem görev yapacak. Ama isterse Meclis tekrar seçime gitme kararı alabilir ve 9. yılda bir dönem daha görev yapsın diyebilir. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu efendim?

Devlet Bahçeli: Bunları söyleyen insanlar kendileri inanıyorlar mı? Sayın Başbakan Binali Yıldırım beyin Türkiye’de ulaşmadığı yer kalmadı gece gündüz, Sayın Cumhurbaşkanı toplu açılışlar sebebiyle ulaşmadığı yer kalmadı, ilgili bakanların ulaşmadığı yer kalmadı hepsi aynı zamanda bir cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabulü için düşüncelerini halkla paylaşıyorlar. Bir danışman kalkıyor bir eyalet sisteminden bahsediyor. Öyle bir açıklamayı yapan insanlar ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hedefini sabote ediyorlar veya bir iç pazarlıkla görevlendirilmiş konuşmacılar bunlar. Bunları zaman gösterecek. Eyalet sistemini getireceğiz diye bir danışman cumhurbaşkanı danışmanı olarak söylüyor ve cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor kabulleniyor ise o zaman 2 gün içinde eyalet sistemine karşı olan üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin kararı ne olabilir?

Nazlı Çelik: Siz kendisine ilettiniz mi?

Devlet Bahçeli: Benim iletmeme gerek yok. Geçmişte Kayseri'de bir belediye balkanlığı yapmış başka bir özelliği olmayan bir kişinin danışman olarak Türkiye’yi sabote edebilecek cümleler kullanmasını anlamakta ben zorlanıyorum ve kabul etmiyorum. Böyle danışman olmaz. Benim danışmanım olmuş olsa o saatte görevden alırdım.

Nazlı Çelik: Danışmanlardan Mehmet Uçum da “Halk gümbür gümbür devrim yapıyor. Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor” dedi.

Devlet Bahçeli: Boş bir laf. Bunlar konuşunca danışmanlık görevimi yapıyorlar acaba. Türkiye rejim değişikliği yapmıyor, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştiriyor.

Nazlı Çelik: Bu danışmanların sözleri ülkücülerin oyunu etkiler mi?

Devlet Bahçeli: Etkilemez. Bana tesir edemezler mesela. Parti ile ilişkisi kesilmiş olanlar var muhalefet değil. Parti ile ilişkisi kesilmiş olanları her gün televizyonda Milliyetçi Hareket Partisi'nin bilmem nesi olarak takdim edip kanaat yürütüyorlar. Hele hele bazen Kemal Kılıçdaroğlu beyin davranışları konuşmaları…

Nazlı Çelik: O zaman tabanda bir hayır beklentiniz var mı?

Devlet Bahçeli: Tabi. Bazıları var herhangi bir davranışından, uygulamasından dolayı kızgın ve kırgın olan insan Recep Tayyip Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı olmasın diye hayır oyu kullanacağım diyebilir. Bazıları da çok güzel hizmetler yapıldı diyebilir. 7 Haziran seçimlerinden 2 milyona yakın milliyetçi ülkücü hareket 1 Kasım'da oraya gitti. Giden gider kalanlarla biz yolumuza devam ediyoruz.

Nazlı Çelik: Siz 2019 yılında cumhurbaşkanlığına aday olur musunuz?

Devlet Bahçeli: Benim hiçbir erken düşüncem olmaz. Bir planlamam olmaz. Ben inanmış bir adamım. Cenabı Allah'ın takdiri neyi öngörüyorsa ona rıza gösterenlerdeniz biz.

Nazlı Çelik: Erdoğan aday olsa destekler misiniz?

Devlet Bahçeli: Kim öle kim kala. Cumhurbaşkanı seçimi başka şey şahıs olarak Türkiye’de fiili durum dayatmayı hukuki zemine çekerek bir hükümet sistemini gözden geçirmek başka şey. Bu her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleyeceğimiz anlamı taşımaz. Milliyetçi Hareket Partisi terörle mücadelede, ülkenin istikrarında, Suriye, Irak'ta Türkiye’nin tehditlere karşı duruşunda bugünkü siyasi iktidara ne pahasına olursa olsun destek vermektedir.

Erdoğan: Danışmanımın “eyalet sistemi” açıklaması çarpıldı

Bahçeli’nin çok net bir dille ifade ettiği tartışma yaratan “eyalet sistemi açıklaması” için bir açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe’nin bir yazısındaki eyalet sistemiyle ilgili sözlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Danışmanımın bir açıklaması olmuş. Almışlar onu çarpıtmışlar ki danışmanım sonra düzeltmeye yönelik açıklamalar yaptı. Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey yok” ifadelerini Kullandı.