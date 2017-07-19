Bakan Eroğlu’dan yağış açıklaması: ‘500-600 yılda olacak yağış düştü’

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanrbul'daki yağmur felaketiyle ilgili "Muhtemelen 500-600 yılda bir olacak yağış düşmüş İstanbul'a. 1 saatte, aşağı yukarı bir yılda yağan yağmurun 4'te biri yağdı. Bu korkunç bir rakamdır" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, AKP Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven’in vefat eden annesi Memnune Yurdunuseven’in cenaze törenine katılmak üzere kente geldi. Cenaze töreni öncesi Vali Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret eden Bakan Eroğlu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kabine revizyonuna değinen Bakan Eroğlu, “Bu Başbakan ve Cumhurbaşkanımızın takdiridir. İnşallah hayırlı olur. Kabineden ayrılan arkadaşlarımız da var. Onlar da çok büyük gayret sarf etti. Yeni kabinenin hayırlı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

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Bakan Eroğlu, Eskişehir’de Şehri Derya Parkı’nın sorumluluğunun Odunpazarı Belediyesi’nden alınıp Devlet Su İşleri’ne (DSİ) devredilmesine ilişkin soru üzerine, “Biz bunu 5 yıllığına Odunpazarı Belediyesi’ne tahsis etmiştik. Süresi dolunca, dedik ki özellikle vatandaşlardan şikayet oldu. Burada belediyenin paraları ile Eskişehirlilerin masraflarıyla birtakım ağırlamalar oluyor. Bunu DSİ çalıştırsın, devlet çalıştırsın daha güzel hizmet versin dedik. Hatta bir yıl kadar da süresi geçmişti” riye konuştu.

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‘YAĞIŞLA İLGİLİ İSTANBUL’DA BASIN TOPLANTISI YAPACAĞIM’

Bakan Eroğlu, İstanbul ve çevre illerde dünkü sağanak yağış ve sonrasında yaşananlarla ilgili şöyle dedi:

“İstanbul ve Marmara bölgesindeki taşkınlarla alakalı bütün ekibimle bir toplantı yaptım. Hakikaten 1 saatte yağan yağmur korkunç ve çok kuvvetliydi. Muhtemelen 500-600 yılda bir olacak bir yağış düşmüş İstanbul’a. Dolayısıyla bu beklenmeyen bir yağıştı. Gerçi biz tahmin ettik ve bütün kurumları ikaz ettik. Valilik Büyükşehir Belediye Başkanlığı, hatta ben kendi bakanlığıma bağlı kurumlara DSİ’ye hazır olun talimatı verdim. Onlar da hazırlık yaptı. Burada sevindirici olan şuydu, büyük bir felakete rağmen, eskiden çok daha küçük yağışlarda ölümlü hadiseler olurdu. Allah’a şükür şu ana kadar bize intikal eden bir ölüm hadisesi yok. Maddi hasarları da hükümetimiz yaraları sarar. Ben cuma günü Allah nasip ederse İstanbul’da bir basın toplantısı yaparak bu konuda çok geniş bir açıklamada bulunacağım. Bu çok kuvvetli dediğimiz adeta afet. Bununla ilgili değerler var. 1 saatte aşağı yukarı 1 yılda yağan yağmurun 4’te biri yağdı. Bu korkunç bir rakamdır.”