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Bakırköy’de balık restoranında yangın

Bakırköy’de bulunan bir balık restoranında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

06:5322 Kasım 2017
Gündem
Bakırköy’de balık restoranında yangın
Bakırköy’de bulunan bir balık restoranında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın, 05.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi İskele Caddesi üzerinde bulunan bir balık restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı restoranda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında restoranın kapalı olması olası bir faciayı önledi.

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Yangını haber veren Mustafa Cansever, “Arkadaşlarla oturup çay içiyorduk. Bir de baktık duman var. Komşulara ıslık çalarak mahalleliyi uyandırdık. Bir baktık restoranda yangın çıkmış. İtfaiye geldi ve söndürdü” ifadelerini kullandı.

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Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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