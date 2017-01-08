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Başbakan Binali Yıldırım Kuzey Irak’ta

Başbakan Binali Yıldırım "ANA" uçağı ile birlikte Erbil'e geldi. Yıldırım'ı uçağın kapısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani 3 bakan ve 2 kurmayı ile birlikte karşıladı.
07:588 Ocak 2017
Gündem
Başbakan Binali Yıldırım Kuzey Irak’ta
Başbakan Binali Yıldırım "ANA" uçağı ile birlikte Erbil'e geldi. Yıldırım'ı uçağın kapısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani 3 bakan ve 2 kurmayı ile birlikte karşıladı.

Irak’a iki günlük ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yıldırım’ı, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, İçişleri Bakanı Kerim Sincari,  Sağlık Bakanı Rekeft Heme Salih, Eğitim Bakanı Piştivan Sadık ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Fellah Mustafa törenle karşıladı.

FOTO:İHA - Başbakan Yıldırım ayağının tozuyla temaslarına başladı.

FOTO:İHA – Başbakan Yıldırım ayağının tozuyla temaslarına başladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ da Yıldırım ile Erbil’e geldi. (İHA)

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