Başörtülü lise öğrencisini darptan yargılanan sanık: Pişmanım, özür diliyorum

Maltepe'de minibüste başörtülü lise öğrencisini darp ettiği gerekçesiyle 4 ayrı suçtan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan grafiker Ayhan Almila Kursar'ın yargılanmasına başlandı. Sorgusunda manik depresif olduğunu söyleyen Kursar, iddianameye konu olayın nöbet sırasında meydana geldiğini savunarak, "Ne yaptığımı, niye yaptığımı açıkça bilmiyorum. Olay sırasında atak nöbetim gelmişti. Olayın nasıl başladığını bilemiyorum. Başörtülülere yönelik dışlayıcı, tehditvari bir davranış ve sözlerim yoktur. Kötü anıma denk geldi. Pişmanım. Mağdur arkadaşın vesilesiyle bütün başörtülü bayanlardan özür diliyorum" dedi. Mahkeme, Kursar'ın suça konu eylemleri nedeniyle akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine karar verdi.

İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, “Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılama”, “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “Hakaret” suçlarından 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Ayhan Almila Kursar ile avukatı hazır bulundu. Mağdur lise öğrencisi F.D.A.Y. (16) ve annesi Hanife Demirkapu da avukatı ile birlikte duruşmaya katıldı.

‘MANİK DEPRESİFİM, ÇALIŞAMIYORUM’

Sanık Kursar, kimlik tespiti sırasında en iş yaptığına yönelik soru üzerine, “Manik depresifim, çalışmıyorum” şeklinde yanıtladı. Kimlik tespitinin ardından sorgusu yapılan Kursar, anlamakta zorlandığı için iddianameyi okuyamadığını belirterek, “Ben manik depresifim. Olaydan bir gün önce Nişantaşı’nda dolmuşta mini etekli birinin saçını başını yolmuştum. Kafam gidip geliyor. Babam da şizofren hastasıydı. Akıl hastanesinde yanarak öldü. Atak geçiriyorum. İddianameyi okusam da anlamıyorum. Yaptıklarımı hatırlamıyorum. Ben zaten olaydan sonra çok üzüldüm. Ben 2000 yılından beri psikolojik tedavi görüyorum. Hafızam gidip geliyor. Arada normal olduğum zamanlar da oluyor. Zaman zaman akli melekelerim yerinde. Nöbetler geldiğinde kendimi tanıyamadığım hareketlerim oluyor. Nişantaşı’ndaki olay da nöbet anında olmuştu” dedi.

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‘MAĞDUR ARKADAŞ VESİLESİYLE BÜTÜN BAŞÖRTÜLÜ BAYANLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM’

Kendisini normalde tesettürlü arkadaşı olduğunu, iddianameye konu olayın nöbet geçirdiği anda olduğunu savunan Kursar, “Ne yaptığımı, niye yaptığımı açıkça bilmiyorum. Olay sırasında atak nöbetim gelmişti. Bilinçli ve kasten yaptığım bir şey değildir. Mağdur bana küfür ettiği için saçını çekmek istedim. O sırada başörtüsü elime geldi. Olayın nasıl başladığını bilemiyorum. Başörtülülere yönelik dışlayıcı, tehditvari bir davranış ve sözlerim yoktur. Ataklar dolayısıyla toplamda 6 kere, yakın zamanda da 2 kere intihara teşebbüs ettim. Arkadaştan da çok özür diliyorum. Kötü anıma denk geldi. Suç işleme kastım yoktur. Pişmanım. İnsanların giyimiyle, kuşamıyla, eğitim haklarının elinden alınması doğru değil. Mağdur arkadaşın vesilesiyle bütün başörtülü bayanlardan özür diliyorum. Ben olaydan bir hafta önce postanede annemi dövdüm. Cidden öfkemi kontrol edemiyorum” dedi.

‘BOYNUMDA MORARTI OLUŞTU’

Şikayetçi F.D.A.Y., sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, “Nedenini anlamadığım bir şekilde sanık saldırıya başladı. Ben arka koltuğun bir önünde oturuyordum. Minibüs doluydu ancak ayakta yolcu yoktu. Sanık bağırarak saldırdığı için sözleri diğer kişilerce de duyulmuştur. Başörtümü çektiği sırada boynumda morartı oluştu, başımı koltuğun demirine vurdum” dedi.

Mahkeme, sanığın suça konu eylemleri nedeniyle akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ayhan Almila Kursar’ın 13 Şubat 2017 tarihinde Maltepe’de minibüsün içinde 16 yaşındaki başörtülü lise öğrencisi F.D.A.Y.’yi darp ettiği belirtiliyor. Kursar’ın, mağdurun kafasındaki saç topuzundan tutarak başını koltuk değneğine vurduğu, mağdura tekme attığı, hakaret ettiği, araya giren yolcuların tarafları ayırdığı anlatılan iddianamede, Kursar’ın, “Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılama”, “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “Hakaret” suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, Kursar’ın akıl sağlığı yönünden lehine olan TCK hükümlerinin dikkate alınması da talep ediliyor.

DHA