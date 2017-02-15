Adliyede bıçak sopa sergisi!

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na girişlerde yapılan aramalarda ele geçirilen delici ve kesici 7000 adet parçanın bulunduğu bir sergi düzenlendi. Başsavcı Fehmi Tosun sergide yaptığı konuşmada, 'Sergi, adliyeye gelen kişilerin suç işleme azmi ve potansiyelini göstermekte' dedi.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na girişlerde yapılan aramalarda ele geçirilen delici ve kesici 7000 adet parçanın bulunduğu bir sergi düzenlendi. Başsavcı Fehmi Tosun sergide yaptığı konuşmada, 'Sergi, adliyeye gelen kişilerin suç işleme azmi ve potansiyelini göstermekte' dedi.

Yalçın BEL – SÖZCÜ

Bıçak sopa sergisinin açılışını İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun yaptı. Başsavcı, sergiyi başsavcı vekillerleri, hakimler, savcılar, avukatlar ve adli personel birlikte gezdi.

HER 6 AYDA ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na girişlerle aramalarda son 6 ayda ele geçirilen, saç tokasına gizlenmiş şiş, kredi kartı şeklinde jilet, kazma, satı, sopa, kesici ve delici aletlerin bulunduğu sergide 7000 adet parça ele geçirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, sergilenen aletlerin son altı ayda ki aramalarda ele geçirildiğini belirterek;

‘Bu sergi iki şeyi ortaya koyuyor. Adliyeye gelen kişilerin suç işleme azmi ve potansiyelini gösterdiği gibi adliyemizde de güvenliğin ne kadar hassas olduğunu göstermekte. Gerek meslektaşlarımız, gerek avukatlarımızla adliyeye hizmet almak için gelen vatandaşlarımızın bunları görerek aramalarda ki hassasiyetimizi anlamalarını ve bu konuda bize yardımcı olmalarını istirham ediyoruz. Adliyemizde güvenliğin ne kadar hassas olduğunu gösteren bu sergiyi herkesin görüp gezmesini istedik' dedi.

Sergi İstanbul Anadolu Adalet Sarayı E Blok da bulunan Şehit Savcı Selim Kiraz Sergi Salonu'nda ay sonuna kadar sergilenecek.