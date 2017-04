Böke’nin sözlerine hükümetten ilk açıklama!

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin 'Gerekirse Meclis'ten çekiliriz' açıklamasına ilişkin ilk tepkisini göstererek, "Meclis'ten çekiliriz tarzı marjinal partilerin yapacağı söylemlerdir" dedi.

AKP’li Bülent Turan, “Meclis’ten çekiliriz tarzı marjinal partilerin yapacağı söylemlere başvurmaya başladılar. Ben ümit ediyorum CHP’nin yöneticileri, seçmenleri bu tarza demokratik olmayan bu dile bir ayar verecektir. CHP’nin sayın Sözcüsü’nün bu konuda söylemiş olduğu iddianın vahim olduğunu temelsiz olduğunu ve tekrar gözden geçireceklerini düşünüyorum ” ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke’nin açıklamalarının vahim ve temelsiz olduğunu ifade etti. Turan,” Meclis’ten çekiliriz tarzı söylemin vahim bir söylem olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Sayın Kılıçdaroğlu kampanya döneminde çok naif bir dil kullanmıştı, çok saygılı bir kampanya yürütmüştü. Biz de demiştik ki seçim bittiği akşam tekrar CHP fabrika ayarların ageri döner tekrar eski CHP olur demiştik. Nitekim geldiğimiz yerde onu görüyoruz. Halk evet demediği için bunlara halkı aşağılayan, usule itiraz eden ve daha ötesi Meclis’ten çekiliriz tarzı marjinal partilerin yapacağı söylemlere başvurmaya başladılar. Ben ümit ediyorum CHP’nin yöneticileri, seçmenleri bu tarza demokratik olmayan bu dile bir ayar verecektir. CHP’nin sayın Sözcüsü’nün bu konuda söylemiş olduğu iddianın vahim olduğunu temelsiz olduğunu ve tekrar gözden geçireceklerini düşünüyorum. Ötesi bir durum olursa 2019’a kadar yetki aldık biz milletin tabiri caizse emir kullarıyız. Bir başka partinin Meclis’e gelmesi, gelmemesi bunu daha önce biliyorsunuz HDP’de kullandı, denedi, bir dönem ara verdi. Bizim çaımızdan çok önemli değil” diye konuştu.

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, YSK'nın ‘mühürsüz oy kararına' karşı CHP'nin ‘üzerine düşen her şeyi' yapacağını duyurmuştu. Böke ‘’CHP olarak bu referandumu tanımıyoruz. Sonuç hayır çıkmıştır. Milyonların iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu amaçla her türlü yaptırımı da masaya yatıracağız. Her türlü derken buna çekilme de dahildir” diye konuşmuş, bu açıklama ‘CHP Sine-i Millet'e dönecek şeklinde algılanmıştı. DHA