Bomba ihbarı polisi harekete geçirdi

Gaziantep'te, bir kişinin içinde el bombası olan poşetle sokakta dolaştığı ihbarı üzerine polisin yaptığı operasyonda, hintkeneviri ele geçiren polis 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; mahalle sakinleri bir kişinin içinde el bombası bulunduğunu öne sürdükleri poşetle koştuğunu söyleyerek polise ihbarda bulundu. Mahalleye gelen polis, vatandaşların yönlendirmesiyle şüphelinin girdiği belirtilen eve operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, şüpheli kişi evinin terasından komşu evlerin teraslarına atlayarak kaçtı. Polisler kaçan şüpheliyi yakalamak için mahalledeki birçok evin terasına çıkarak arama yaptı.

Bomba imha uzmanları da şüphelinin girdiği evde bomba araması yaptı. Evde yapılan aramada, patlayıcı maddeye rastlanmazken, saksılar içine ekilmiş 20 kök kenevir bulundu.

Evde bulunan 2 kişiyi gözaltına alan polis, kaçan şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor. DHA