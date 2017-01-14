Bu çocuklara 10’ar bin lira maaş bağlanacak

Cumhurbaşkanlığı seçimine CHP ve MHP’nin çatı adayı olarak katılan, 1 Kasım’da da MHP’den İstanbul Milletvekili seçilen Ekmeleddin İhsanoğlu, seçmenlerini unuttu “Osmanlı Hanedanı geçim sıkıntısı çekiyor. Maaş bağlayalım” diye yasa teklifi verdi

Cumhurbaşkanlığı seçimine CHP ve MHP’nin çatı adayı olarak katılan, 1 Kasım’da da MHP’den İstanbul Milletvekili seçilen Ekmeleddin İhsanoğlu, seçmenlerini unuttu “Osmanlı Hanedanı geçim sıkıntısı çekiyor. Maaş bağlayalım” diye yasa teklifi verdi

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, geçen nisan ayında Meclis'e, Osmanlı Hanedanı'ndan hayatta olan 77 kişiye maaş bağlanması teklifi sundu. MHP'li vekillerin yasalaşmasını istediği Osmanlı Hanedanı kanun teklifi, 14 Nisan 2016 tarihinden bu yana TBMM'de görüşülmeyi bekliyor. İhsanoğlu, Başbakan Binali Yıldırım ile Meclis'teki çay sohbetinde, bu teklif için destek istedi. Başbakan Yıldırım, İhsanoğlu'nun Osmanlı Hanedan mensuplarına maaş ve çocuklarına ise yurt ve burs imkanı sağlanmasına yönelik bir yasa teklifi sunduğunu hatırlatması üzerine, konu ile ilgilendiklerini söyledi.

‘KIT KANAAT GEÇİNİYORLAR'

Yasa teklifi, hanedan mensuplarına Başbakanlık Müsteşarı seviyesinde, en yüksek devlet memuru maaşı bağlanmasını, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarını, öğrenim gören çocuklarına da burs verilmesini öngörüyor. İhsanoğlu tarafından verilen teklifte, “Osmanlı Hanedanı mensuplarının uzun süre vatanlarına bağlı ve asaletlerine yakışır şekilde yaşadıkları ancak bazılarının geçim sıkıntısı çektiği, kıt kanaat geçindikleri'' savunuldu.

HANEDANDAN 77 KİŞİ HAYATTA

Teklifte Türkiye veya başka ülkelerdeki hanedan mensuplarının kimler olduğunu tespit etmek üzere bir komisyon kurulması; komisyonun da suistimallere karşı işlemleri de “Hanedan reisi” ile yürütmesi istendi. Osmanlı Hanedanı mensuplarından 77 kişinin hayatta olduğu belirlenmişti. 25 şehzade, 16 sultan, 23 sultanzade ve 13 de hanım sultan olmak üzere 77 kişi, dünyanın farklı ülkelerinde yaşamlarını sürdürüyor.

Kanun teklifi benimsendiği taktirde, Osmanlı Hanedanı üyelerine, en yüksek devlet memuru maaşı olan, Başbakanlık Müsteşarı'nın ücreti tutarında aylık ödenecek. Başbakanlık Müsteşarı'nın maaşı, Ocak 2017'den itibaren 9 bin 787 liraya yükselmişti.