Bu rezalete garip savunma

Gazi Tarkan Yılgün, “Barzani’nin ziyaretinde çekilen Kürt bayrağı sizi rahatsız etmedi mi” diye sordu. Başbakanlık “Irak Anayasası’na duyduğumuz saygı gösterildi” yanıtını verdi

Kuzey Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) lideri Mesud Barzani'nin geçen şubat ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında İstanbul Atatürk ve Ankara Esenboğa havalimanlarına Kürt bayrağının asılması krize neden olmuştu. Barzani'nin Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmesi sırasında da aynı bayrak toplantı odasına yerleştirilmişti. Göndere çekilen Kürt bayrağından rahatsız olan Güneydoğu gazisi Tarkan Yılgün, 3 Mart'ta Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı'na verdiği dilekçede şu soruyu yöneltti:

‘ONURUMUZ ZEDELENDİ'

“Adım Tarkan Yılgün, Güneydoğu gazisiyim. 26-27 Şubat 2017 tarihinde ülkemize gelen Mesud Barzani'nin sözde Kürdistan bayrağının İstanbul Atatürk ve Ankara Esenboğa havalimanlarına şanlı bayrağımın yanında göklerde dalgalanmasını şiddetle kınıyorum.

Bu bir rezilliktir. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Ben dâhil bütün gazilerimizin onurunu rencide etmiştir. Görev yaptığım 1993-1998 yılları arasında omzu kalabalık komutanlar bizlere ‘haydi aslanlarım' derlerdi. PKK'nın amacının Kürdistan devleti kurmak olduğunu, Irak ve Suriye ayağının tamamlandığını, İran ve Türkiye'nin kaldığını söylüyorlardı.

Şimdi görüp üzülüyorum ki sözde Irak Kürdistan bayrağı asarak Kürdistan'ı tanımış mı oluyoruz? Bu hazin olaydan rahatsız olup olmadığınızı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca öğrenmek istiyorum. Saygılarımla arz ederim.”

‘IRAK BAYRAĞI DA ÇEKTİK'

Yılgün'ün bu sorusuna yanıt ise Başbakanlık İletişim Merkezi'nden (BİMER) geldi. Gazinin sorusu şöyle cevaplandırıldı:

“2005 yılında kabul edilen Anayasa'ya göre Irak federal bir devlettir. Bu çerçevede ‘Irak Kürt Bölgesel Yönetimi- IKBY) de Irak bünyesinde federe bir birimdir. Bu itibarla, Irak Anayasası IKBY'nin kendi bayrağına sahip olmasına cevaz vermektedir. Daha önceki ziyaretlerde de IKBY bayrağı,

Irak bayrağı ile birlikte yan yana kullanılmıştır. Burada önemli olan IKBY bayrağını Irak bayrağı ile yan yana kullanmak suretiyle Irak'ın toprak bütünlüğünün vurgulanması ve Irak Anayasası'na karşı duyulan saygının gösterilmesidir.

Bayrağın göndere çekilmesi ziyaretin bir ‘çalışma ziyareti' olmasının sonucudur. Nitekim Rusya Federasyonu bünyesinde özerk cumhuriyet olan Tataristan'dan ülkemize yapılan resmi ziyaretlerde de Tataristan bayrağı, Rusya Federasyonu bayrağı ile birlikte yan yana kullanılmıştır.”