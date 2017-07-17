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Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucularına tutuklama talebi

Büyükada soruşturması kapsamında savcılık sorgusu tamamlanan 10 şüpheli "terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

23:0417 Temmuz 2017
Gündem
Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucularına tutuklama talebi
Büyükada soruşturması kapsamında savcılık sorgusu tamamlanan 10 şüpheli "terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Büyükada’da 5 Temmuz’da gözaltına alınan 10 insan hakları savunucusu savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gözaltına alınan hak savunucuları bugün saat 12.00’de Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilmiş, savcılık sorguları saat 14.00 itibariyle başlamıştı.

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5 Temmuz’da gözaltına alınan ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen insan hakları savunucuları şöyle:

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İdil Eser (Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü), İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu), Nalan Erkem (Helsinki Yurttaşlık Derneği), Özlem Dalkıran (Helsinki Yurttaşlık Derneği), Günal Kurşun (İnsan Hakları Gündemi Derneği), Veli Acu (İnsan Hakları Gündemi Derneği), Nejat Taştan (Eşit Haklar İzleme Derneği), Şeyhmus Özbekli (Hak İnisiyatifi), Ali Garawi (İsveç vatandaşı insan hakları eğitimcisi), Peter Steudtner (Almanya vatandaşı insan hakları eğitimcisi)

Son güncelleme: 23:0517.07.2017
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