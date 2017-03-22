Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li Başkan’dan referandum anketi

Referandum oylamasına 25 gün kala CHP kesiminden anket sonuçları ardı ardına geliyor. CHP Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, uluslararası saygın bir kamuoyu anket şirketinin yaptığı araştırmayı sosyal medya üzerinden paylaştı.
00:0922 Mart 2017
Gündem
CHP’li Başkan’dan referandum anketi
Referandum oylamasına 25 gün kala CHP kesiminden anket sonuçları ardı ardına geliyor. CHP Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, uluslararası saygın bir kamuoyu anket şirketinin yaptığı araştırmayı sosyal medya üzerinden paylaştı.

CHP Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, son yapılan referandum anketini açıkladı. Anketin Türkiye genelinde yapıldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERCHP'li Balbay: Anketlerde hayır önde gidiyorCHP'li Balbay: Anketlerde hayır önde gidiyor

Katılımın yüzde 85’in üzerine çıktığında, her bir puanlık artış ‘Hayır’larda yüzde 1 artış sağladığını açıklayan Kerimoğlu, referandum oylamasına yüzde 88 katılım beklenildiğini ifade etti.

basliksiz-6

Katılım yüzde 85’in üzerine çıktığında, her bir puanlık artış ‘Hayır’larda yüzde 1 artış sağlıyor.

basliksiz-5

Referandum oylamasına yüzde 88 katılım bekleniyor.

basliksiz-8

10-15 Mart arasında 5 bin kişi ile yüz yüze yapılan anket sonuçlarına göre; ‘Yüzde 54,8 Hayır’

basliksiz-7

Sandıkta ‘evet’ vereceğini açıklayanlar arasında yüzde 7 oranında gizli ‘Hayır’cılar olduğu belirtildi.

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır
Keşfet

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar