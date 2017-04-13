Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında soruları yanıtlıyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Kararsızların kaldığına pek ihtimal vermiyorum. Artık çok çok düşük sevidedir. O da siyasi partili olmak ya da siyasi partisinde beklediğini bulamamakla ilgili bir kararsızlık olabilir. Araştırmalara bakıldığında ‘Evet’te çok çok bir tırmanma olduğunu, ‘Hayır’da ise bir düşme görülüyor. Bir referandum öncesinde böyle bir durumu açıklamak pek doğru olmaz. Bu tür araştırmayı yapan şirketlerin açıklama yapması daha doğru olur.

Biz Kılıçdaroğlu’nun bir araçla ayrıldığını biliyordu. A Haber farklı görüntüler yakalamışlar. Orada, korumaları darbe yapanlarla görüşme yapıldığı görülüyor ve sonra o araçla Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gidiyor. Bu çok manidar. Sen 12 dakika bir görüşme yapıyorsun. Bu görüşmeyi kiminle yapıyorsun? Bir açıklama getir. Biz öyle yapmadık. Milletimizle beraber açıklama yaptık.

TEK ADAMLIK

Bu zat kendi partisinin geçmişini bilmiyor. Niye? Çünkü şu anda bu sistemle tek adamlık diye bir şey gelmiyor. Bu sistemle dünyada da uygulamaları olan aslında parlamentonun da işlevlerinin arttığı bir ortak akıl devreye giriyor. Biz bugüne kadar böyle bir adım atmadık. Ben ilk defa halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı oldum. Parlamentodan değil.

FESİH YETKİSİ

Cumhurbaşkanın fesih yetkisi yok. Cumhurbaşkanının yeniden bir seçime götürme yetkisi var. Bunu yapar. Böyle bir adım attığında ortaya iki sandık gelecek; hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı sandığı. Bir cumhurbaşkanı niye böyle bir yola gitsin ki? Fevkalade bir durum olduğunda ancak yapar bunu.

TBMM ORTADAN KALKACAK MI?

Size daha enteresanını söyleyeyim. Şu anda Cumhurbaşkanı sadece ihanet-i vataniyeden yüce yargıya gider. Ama yeni dönemde, bu defa tüm kişisel suçlarından dolayı parlamentoda belli çoğunluk sağlandığında yüce divana gider. Bu parlamentonun ne denli güçlü bir yetkiye sahip olduğunun göstergesidir. Parlamentonun şu anda HSYK’ya üye vermesi yok fakat yeni dönemde 7 tane yeni üye verme yetkisi olacak. Bu ne zaman olacak? Seçimden 30 gün sonra.

Milletin iradesine saygı duymasını öğrenecekler. Gazi Mustafa Kemal aşağı, Gazi Mustafa Kemal yukarı. Parlamentoda oturduğun koltuğun karşında yazanı okumuyor musun? ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ Mustafa Kemal’in imzası var. Millete güvenmiyorlar. İradeye güvenmiyorlar. Daha ne Tayyip Erdoğanlar çıkar.

Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkıyor. Neden? Adil bir parlamentonun oluşumunu sağlayalım. Çünkü başka ülkelerde nüfusa oranladığımız çok çok farklı bir tablo, bizim ülkemizde oranladığımız çok farklı bir tablo var.

‘BEN NE DİYORUM ONA BAK’

Bir yalan daha söylüyor üniter yapı noktasında. Bizim bugüne kadar üniter yapı üzerinde olumsuz bir açıklamamız oldu mu Hiç. 14 yıllık yönetimimizde PKK terör örgütüyle bu konuda verdiğimiz mücadele üniter yapının en güzel örneğidir

Bu konuyla ilgili (üniter yapı) danışmanımın bir açıklaması olmuş, almışlar onu çarpıtmışlar, ki danışmanım sonra değişik şekilde onu düzeltmeye yönelik açıklamalar yaptı. Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu Yok. 1923’te rejim meselesi bu ülkenin bitmiştir. Ondan sonraki süreç yönetim sistemleri meselesidir, şu anda da değişiklik yapılan konu, bir yeni yönetim sisteminin gelmesidir.

RAKKA VE MÜNBİÇ OPERASYONLARI

Rakka’dan önce Münbiç var. Bu arada insani yardım konusunda Rusya’nın da Münbiç’te bir hareketlenmesi var. ABD’nin orada YPG-PYD ile çalışması var. Biz de varız orada. Süreci devam ettireceğiz. Münbiç’le bitmiyor olay. DEAŞ’ın merkezi olan yer Rakka. Rakka’daki kararlılığımız şudur. ‘Gelin hedef DEAŞ mıdır? Birleşelim, birlikte mücadelemizi verelim’. Ey Amerika, sen bu içi YPG ile yapacaksan biz orada yokuz. DEAŞ ne kadar terör örgütü ise YPG/PYD de terör örgütüdür.

Evet çıktığı zaman AB ile de masada oturacağız. Var mısınız yok musunuz diye. Bize öyle afra tafra yapmayın. 54 sene bekledik. Bundan sonra bekleyecek zamanımız yok. Dışişleri bakanımız vize ile ilgili bir şeyler söyledi. Bana ihtimal dışı gibi geliyor bu anlatılanlar. Çünkü doğruyu söylemiyor bunlar.

ZARRAB VE HALK BANKASI AÇIKLAMASI

Bharara denen o savcının görevden alınması olumlu adımlardan biri. Fakat görevdekiler şu an, Bharara’nın kendi ekibi. Rıza Zarrab ile ilgili atılan adımlar olumlu değil. Halk Bankası Genel Müdür muavinine uygulananlar da doğru değil.