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Deniz Baykal’dan TBMM’de tarihi konuşma

Anayasa değişikliği için TBMM’deki görüşmeler başladı ve kürsüye ilk olarak CHP eski Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal çıktı.
Başak KAYA
19:189 Ocak 2017
Gündem
Deniz Baykal’dan TBMM’de tarihi konuşma
Anayasa değişikliği için TBMM’deki görüşmeler başladı ve kürsüye ilk olarak CHP eski Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal çıktı.

Sözlerine “Tarihi bir toplantı yapıyoruz, buraya Türkiye'ye sahip çıkmak için geldim, buna ihtiyaç var” diyerek başlayan Baykal şunları söyledi:

“Bir İstiklal gazisinin oğlu olarak babamın helalliğini kazanmak için burada konuşmak zorundayım. Belki hiç birimiz için, bundan sonra böyle bir şans olmayacak. Bu değişiklik alel acele hazırlanış sipariş bir projedir. Millet egemenliğinin yerine şahıs hegomanyası geliyor. Bu tekliften Türk halkının haberi yok. Üniversitelerin, baroların, sendikaların, esnafın, milletin haberi yoktur. Milleti uyarmadan işi olup bittiye getirme çabası var. Karda kışta zemheride bu telaş niye… Talimatla milletin arkasından oyun çevirmeyin. Gümrükten mal mı kaçırıyorsunuz ?”

Ayrıntılar geliyor…

 

CHP Lideri Kılıçdaroğlu salona gelişinde Baykal ile sohbet etti. CHP adına CHP Antalya Millevekili Deniz Baykal konuştu. Baykal Muharrem İnce ile sohbet etti. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK

CHP Lideri Kılıçdaroğlu salona gelişinde Baykal ile sohbet etti. CHP adına CHP Antalya Millevekili Deniz Baykal konuştu. Baykal Muharrem İnce ile sohbet etti. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK

 

CHP Lideri Kılıçdaroğlu salona gelişinde Baykal ile sohbet etti. CHP adına CHP Antalya Millevekili Deniz Baykal konuştu. Baykal Muharrem İnce ile sohbet etti. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK

CHP Lideri Kılıçdaroğlu salona gelişinde Baykal ile sohbet etti. CHP adına CHP Antalya Millevekili Deniz Baykal konuştu. Baykal Muharrem İnce ile sohbet etti. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK

Son güncelleme: 19:4309.01.2017
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