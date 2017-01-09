Deniz Baykal’dan TBMM’de tarihi konuşma

Anayasa değişikliği için TBMM’deki görüşmeler başladı ve kürsüye ilk olarak CHP eski Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal çıktı.

Anayasa değişikliği için TBMM’deki görüşmeler başladı ve kürsüye ilk olarak CHP eski Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal çıktı.

Sözlerine “Tarihi bir toplantı yapıyoruz, buraya Türkiye'ye sahip çıkmak için geldim, buna ihtiyaç var” diyerek başlayan Baykal şunları söyledi:

“Bir İstiklal gazisinin oğlu olarak babamın helalliğini kazanmak için burada konuşmak zorundayım. Belki hiç birimiz için, bundan sonra böyle bir şans olmayacak. Bu değişiklik alel acele hazırlanış sipariş bir projedir. Millet egemenliğinin yerine şahıs hegomanyası geliyor. Bu tekliften Türk halkının haberi yok. Üniversitelerin, baroların, sendikaların, esnafın, milletin haberi yoktur. Milleti uyarmadan işi olup bittiye getirme çabası var. Karda kışta zemheride bu telaş niye… Talimatla milletin arkasından oyun çevirmeyin. Gümrükten mal mı kaçırıyorsunuz ?”

Ayrıntılar geliyor…