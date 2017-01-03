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Deniz ulaşımına fırtına engeli

Özellikle Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İDO bazı iç ve dış hat seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
08:113 Ocak 2017
Gündem
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Özellikle Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İDO bazı iç ve dış hat seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İşte İDO’nun iptal edilen seferleri;

03-01-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
03-01-2017 07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
03-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
03-01-2017 07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü
03-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
03-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
03-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
03-01-2017 14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü
03-01-2017 18:45 Bostanci – Yenikapi – Bandirma Deniz Otobüsü

Son güncelleme: 08:2003.01.2017
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