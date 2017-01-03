Deniz ulaşımına fırtına engeli

İşte İDO’nun iptal edilen seferleri;
03-01-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
03-01-2017 07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
03-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
03-01-2017 07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü
03-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
03-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
03-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
03-01-2017 14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü
03-01-2017 18:45 Bostanci – Yenikapi – Bandirma Deniz Otobüsü