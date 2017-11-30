Denizli’de dehşet gecesi! Yaşlı çifti bayıltana kadar dövüp, paralarını gasp ettiler

Denizli'nin Çardak ilçesinde yaşayan ve her ikisi de 80 yaşında olan Şakir Şengül ve Şadiye Şengül çiftinin evine gece giren kimliği belirsiz 3 kişi, çifti dövüp, paralarını gasp etti. Kaçtıkları otomobille yolda kaza yapan gaspçılar, aracı bırakıp kaçtı.

Çardak’ın Gemiş Mahallesi’nde kimliği belirsiz 3 kişi, geçen salı saat 03.30 sıralarında, Şakir ve Şadiye Şengül çiftinin evine pencereden girdi. 3 şüpheli, daha sonra yatak odasına girerek, çifti dövdü. Şengül çiftine ait değerli eşyaların bulunduğu çelik kasanın anahtarını almak isteyen, ancak başaramayan gaspçılar, Şadiye Şengül aldığı darbelerin etkesiyle yere yığılınca panikledi. Çelik kasayı kaldıramayan gaspçılar, çiftin odada bulunan 350 lirasını alıp, geldikleri otomobille kaçmaya başladı. Gaspçılar, kaçtıkları otomobille ilçe çıkışında kaza yaptı. Hafif yaralanan 3 gaspçı, otomobili kaza yerinde bırakıp, kaçarak uzaklaştı.

Aldıkları darbelerle yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde morluklar ve yaralar oluşan Şakir ve Sadiye Şengül çifti, durumu polise bildirdi. Çift önce Çardak Devlet Hastanesi’ne, ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne giderek, darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden Ç.A.’yı yakaladı. Ç.A.’nın sorgusu ve diğer gaspçıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADILAR

Denizli’nin Çardak ilçesinde evlerine giren saldırganlar tarafından dövülüp paraları gasp edilen Şakir Şengül ve Şadiye Şengül çifti, olayın şokunu üzerinden atamadı. Aldıkları darbeler sonucu yüzlerinde ve gözlerinde morluklar oluşan çift, saldırganların bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Evlerinde uyurken yüzlerine aldıkları yumruk darbeleriyle uyandıklarını söyleyen Şadiye Şengül, “Karanlık nedeniyle hiçbir şey görmedik. Yüzümüze sürekli yumruk attılar. Yediğimiz dayakla uyandık. Yüzlerini gizlemişler; görmedik. Ben de birisine tırnak attım ama yaraladım mı bilmiyorum” dedi. Saldırıda dudağı da patlayan Şakir Şengül ise, şöyle konuştu:

“Tepemize çöktüler; deprem oldu da altında kaldık sandım. Mutfaktan girmişler, yattığımız odaya gelip, üstümüze çullandılar. Uyuyorduk, yediğimiz dayakla uyandık. Bizden para ya da bir şey istemediler. Pantolonun cebindeki 350 lirayı almışlar, çelik kasanın anahtarını bulamamışlar, biz bağırınca kaçtılar. Kimseyle düşmanlığız yok, hep iyilik yaptık. Bize bunları yapanların yakalanmasını ve cezalarını çekmesini istiyoruz.”

DHA