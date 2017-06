Devlet Bahçeli: Darbe davaları uzatılmamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "249 şehidimizin 2 bini aşkın gazimizin katliamına vesile olan davranışların mahkemeleri fazla uzatılmamalıdır. Bomba atan belli, atıldığı yer belli, şehidimiz belli hala mahkemelerde bu sürünceme de bırakılıyor. Bu mutlaka sonlandırılmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazını kıldıktan sonra Alparslan Türkeş’in mezarına gitti. Burada partililer tarafından karşılanan Bahçeli, mezara karanfil bıraktı, çiçekleri suladı, dua etti.

Çıkışta açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, Ramazan bayramını bayramın tüm değerlerinin tahrip edildiği bir süreçten sonra gerçekleştiğini söyleyerek, “15 Temmuz katliam ve ihanet günüdür. O günden bu güne 346 gün geçmiştir. 21 gün sonra 15 Temmuz darbe teşebbüsünün birinci yılı anılacaktır. Böyle bir süreç çok yönüyle değerlendirmelidir. 346 gün içerisinde ne olmuştur, darbenin bütün tesirleri kaldırılmış mıdır? Türkiye bir normalleşme ve istikrar sürecine girmiş midir? Bu gibi konular için üç günlük bayram süreci başta ülkeyi yönetenler olmak üzere hepimizin değerlendirme yapacağı ve düşüneceği bir gün olmalıdır. MHP olarak bu anlayışla hareket etmekteyiz. Çünkü hala FETÖ ile mücadele devam etmektedir. Hala PKK’nın özellikle Doğu ve Güneydoğu’da her gün bir veya iki şehidimizin verdiği mücadele sürdürülmektedir. Bütün bunlar ışığında Ortadoğu’da ve Türkiye’de de önemli sosyal ve ekonomik sıkıntılarla dış politikada farklı yorumların tartışıldığı bir dönem yaşanmaktadır. Bütün bunlarla ilgili olarak önümüzdeki günler iyi değerlendirilmelidir. Her ne yapılmalıdır, PKK ve FETÖ terör örgütlerinin kökü kazınmalıdır. 249 şehidimizin 2 bini aşkın gazimizin katliamına vesile olan davranışların mahkemeleri fazla uzatılmamalıdır. Bomba atan belli, atıldığı yer belli, şehidimiz belli hala mahkemede bu sürüncemede bırakılıyor. Bu mutlaka sonlandırılmalıdır. PKK ile mücadelemizde aynı şekilde sürdürülmelidir. Yani 2017 yılı son altı ay içerisinde Türkiye’de FETÖ ve PKK terörünün kökü kazınmalı, her türlü Türkiye’yi içten ve dıştan tehdit unsurları ortadan kaldırılmalıdır” dedi.

“KILIÇDAROĞLU, BAZI KAVRAMLARI AÇIKLAMASI LAZIM”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı adalet yürüyüşü ile ilgili olarak ise Bahçeli, şöyle konuştu: “Bir başka konuyu Türkiye’de sık kullanıldığı için sizler huzurunda tekrarlamak istiyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bey, şu an adalet için yürüyor. Yürüyüş sırasında bazı kavramlar kullanıyor. Bu kavramların açıklığa kavuşması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’dan neyi anlıyor 18 Temmuz’dan neyi kastediyor. İkisi arasında ki 5 günlük fark ne anlama geliyor. Böyle bir kanaat değişikliği nereden kaynaklanıyor. Bunların kamuoyu ile paylaşılması lazım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasına bakılırsa 18 Temmuz’da bir sessiz devrim var. Ama milletin 249 şehidiyle Türkiye’nin birliğini, dirliğini koruyan bir mücadelesi olarak ta 15 Temmuz ihanet darbesinin olduğu gün var. Kemal Kılıçdaroğlu bunlardan hangisini tercih ediyor. Tercih sebeplerini açıklaması lazım. Yürürken düşünmesini tavsiye ederim” Bahçeli ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun dün yürüyüş sırasında yaptığı bozkurt işareti ile ilgili olarak ise, “Bozkurt işareti samimiyse başımızın başımın üstünde yeri var, yok ülkücü camiayı kandıracağını zannediyorsa kendi kanıyor farkında değil” şeklinde konuştu. Bahçeli konuşmasının ardından mezarlıktan ayrıldı. (DHA)