Devletin haram kazancı ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun “Piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi oyunlar kumardır ve haramdır” açıklaması tepki çekti. CHP de konuyu TBMM gündemine taşıdı.

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplandırılmasını istediği önergesinde, ‘'15 yıllık AKP hükümetleri döneminde, piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi oyunlardan elde edilen gelir toplamı ne kadardır? ‘' diye sordu. Yıllardır AKP Hükümetinin bilgisi ve izni dahilinde oynatılan şans oyunları ile ilgili Diyanet’in bu yol yaptığı açıklamanın nedenini de sorgulayan Tanrıkulu, şu soruların yanıtını istedi:

İLGİLİ HABER Diyanet'ten Milli Piyango fetvası!

-Varlık Fonuna devredilen Milli Piyango’nun biletleri ile ilgili olarak, AKP Hükümetleri döneminde (2002-2017 yılları yıllar itibariyle) piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlardan elde edilen gelirler toplamı ne kadardır?

-Yıllardır AKP Hükümetinin bilgisi ve izni dahilinde tertip edilen ve oynatılan şans oyunları ile ilgili olarak bu yıl Diyanet’in ve Din İşleri Yüksek Kurulu’nun bu tür bir açıklama yapmasının gerekçesi nedir?

-Daha önceki yıllarda benzer bir açıklama Diyanet’ten ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan yapılmış mıdır? Yapılmışsa, açıklama hangi tarihlerde ne şekilde yapılmıştır ve içeriği nedir?

-Diyanet’in, bu tür şans oyunlarının Devlete getirdiği hasılat için ise “Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir” açıklaması göz önüne alındığında, son 15 yılda şans oyunlarından elde edilen ve meşru olmadığı ifade edilen gelirler ile ilgili olarak AKP Hükümetinin açıklaması olacak mıdır?

-Diyanet’in şans oyunlarından elde edilen gelirler, kazançlar için “Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir” açıklaması göz önüne alındığında, 2002 – 2017 yılları arasında yıllar bazında şans oyunlarından elde edilen gelirlerin yoksullara veya hayır kurumlarına verildiği olmuş mudur?

DİYANET ‘HARAM' DEMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Milli Piyango ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır. Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır” demişti.