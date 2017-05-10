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Dizi oyuncuları Erdoğan’ın uçağında

Erdoğan’la birlikte Kuveyt’e giden "Diriliş Ertuğrul" dizisinin başrol oyuncusu ve yapımcısı, dönüş yolunda Erdoğan'la sohbet ederken fotoğraflandı.

09:2310 Mayıs 2017
Gündem
Dizi oyuncuları Erdoğan’ın uçağında
Erdoğan’la birlikte Kuveyt’e giden "Diriliş Ertuğrul" dizisinin başrol oyuncusu ve yapımcısı, dönüş yolunda Erdoğan'la sohbet ederken fotoğraflandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte Kuveyt'e giden “Diriliş Ertuğrul” dizisinin başrol oyuncusu ve yapımcısı, dönüş yolunda Erdoğan ile uçakta sohbet etti. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mustafa Varank soysal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan Diriliş’in senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ ve oyuncu Engin Altan Düzyatan ile birlikte görülüyor. Kuveyt gezisinde Diriliş ekibinin de kendilerine eşlik ettiğini duyuran Mustafa Varank, dizinin Kuveyt’te de büyük ilgiyle takip edildiğini yazdı.

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Son güncelleme: 09:2710.05.2017
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