Dolar kaç TL oldu? Doları olmayanları da etkileyecek! İşte dolar kurunda son durum…

Türk Lirası güne kayıpla başladı. Piyasalarda dolar bu sabaha yeniden yükselişle başladı ve yeni rekor seviyelerine geldi. Yurt içinde, döviz kurlarındaki yükselişin ivme kazandı. Uzmanlar Fed tutanaklarının küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını düşünüyor. Peki dolar ne kadar oldu? İşte dolarda son durum...

Dolar kuru güne yeni bir rekorla başladı. Merkez Bankası dün para piyasalarında bankaların borç alma limitlerini 22 Kasım itibarıyla gecelik vadede yapılan işlemler için sıfıra düşürdüğünü açıklamıştı. Piyasalarda dolar bu sabaha yeniden yükselişle başladı ve yeni rekor seviyelerine geldi ve dolar tarihinde ilk kez 3.98 TL’nin üzerine çıktı. Uzmanlar, kurdaki aşırı volatilitede ABD ile yaşanan gerilimin etkili olduğu belirtiliyor.

DOLARDAN SONRA EURO VE STERLİN DE REKOR KIRDI

Euro, Türk Lirası karşısında rekorunu 4.6772 seviyesine taşırken, Sterlin 5.2792 seviyesine taşıdı. Şu dakikalarda Euro/TL 4.6730, sterlin/TL ise 5.2748 seviyesinden işlem görüyor.

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MERKEZ BANKASININ HAMLESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarına devam ettiği görüldü. TCMB, dün bankaların fonlama maliyetini yüzde 12’lerden yüzde 12,25’e çıkaracak adımı atarken, aynı zamanda TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine de devam etti. Buna karşın döviz kurlarındaki yükselişin sürmesi dikkati çekiyor.

‘BENİM DOLARIM YOK BANA NE’ DEMEYİN

Dolar ve euro yeni güne yükselişle başladı. Dolar/TL 3.98’i, Euro/TL ise 4.66’yı aşarak rekor kırdı. Piyasalar bugün ABD’de verilerini ve akşam saatlerinde açıklanacak olan Fed tutanaklarını izleyecek ancak TL’deki değer kaybı eğiliminin bugün de devam etmesi bekleniyor. (Yazının tamamını okumak için tıklayınız…)

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PİYASALARA ODAKLANDI



Küresel piyasalar artan risk iştahı ile pozitif seyrini sürdürürken, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, bugün Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşecek Türkiye, Rusya ve İran zirvesinden gelecek haberler ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini, akşam saatlerinde yayımlanacak Fed tutanaklarının ise küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Soçi’den gelecek Suriye ile ilgili haberlerin de jeopolitik risk algısı üzerinde etkili olabileceği öngörülüyor.

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