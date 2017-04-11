Dönemin Kurmay Başkanı tutuklandı

Malatya’da görülen darbe girişimine ilişkin davada ara kararlar açıklandı. Mahkeme geçtiğimiz duruşmada tahliye edilen dönemin 2.Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ile tutuksuz yargılaman Ersin Yıldırım’ın tutuklanmasına karar verdi.

Adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanan Angun hakkında yakalama kararı çıkartılırken diğer tutuksuz sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı olarak görev yapan Ersin Yıldırım hakkında da tutuklama kararı verilerek yakalanması için savcılığa müzakere yazısı yazılmasına karar verildi.

Yıldırım ile ilgili iddianamede yer alan kısımda, kullandığı cep telefonunda ‘Bylock' programının kurulduğu belirlenmişti.

ANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, diğer 24 tutuklu sanık hakkında da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Yaklaşık 1,5 saat süren ara kararların açıklanmasının ardından mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 6 Haziran 2017 tarihine erteledi.