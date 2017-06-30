Dünyada ilk kez Atatürk Havalimanı’nda

Geçtiğimiz Mart ayında ABD ve İngiltere'nin Türkiye´den uçuşlara getirdiği diz üstü bilgisayar ve tablet yasağının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından bu konuda alınan önlemler çerçevesinde Atatürk Havalimanı´na alınan 2 tomografi cihazıyla bugünden itibaren test uygulamasına başlandı.

Atatürk Havalimanı’na getirilen tomografi cihazlarından ikisi 15 gün önce kurulmuştu. Türk Hava Yolları’nın San Fransisco yolcularının valizleri, çantaları ve elektronik cihazları uçağa biniş öncesi yeni tomografi cihazlarıyla tarandı. ABD’nin dün yayınladığı duyurudan sonra dünyada ilk olarak Atatürk Havalimanı’nda tomografi cihazları hizmete girmiş oldu. ABD’li yetkillilerin Atatürk Havalimanı’na gelip onay vermelerini takiben elektronik cihazların uçak içine alınması bekleniyor. Boarding’ten hemen önce, uçaklarının olduğu köprülerde yolcuları, tomografi cihazları karşılayacak. Yolcuların çanta, laptop gibi yanında taşıdığı tüm eşya, cihazdan geçirilip tomografisi çekilecek.

DÜNYADA İLK

Dünyada ilk uygulamanın Atatürk Havalimanı’nda başladığını belirten yetkililer, konuyla ilgili olarak şunları söyledi;

“Mart ayında bu yasaklama başladıktan sonra bakanlığımız bu bölgede kullanılmak üzere tomografi cihazlarının siparişini verdi. 4 adet siparişin ilk ikisi 15 gün önce geldi ve montajı yapıldı. Cihazlarda çalışacak personelin de eğitimi tamamlandıktan sonra ilk ABD yolcuları için test uygulamasına geçildi. Ancak büyük tesadüf ABD´li yetkililer de dün aldıkları bir karar doğrusunda daha önce 8 ülkeyi kapsayan yasaklamanın birçok ülkeyi kapsadığı duyurdu.. Bu yasaklamada istenen tomografi cihazlarını biz Türkiye olarak önceden getirttiğimiz için dünyada ilk kez uygulayan ülke olduk.”

ABD’Lİ YETKİLİLER KARAR VERECEK

Test amaçlı olarak başlatılan ve bugün 227 numaralı köprüde hizmete giren tomografi cihazlarından ilk kez San Francisco yolcularının el bagajları ve elektronik cihazları geçti. Üç boyutlu olarak eşyaları görüntüleyen tomografi cihazlarının ekran başındaki personeli 15 günden beri gördükleri eğitimin sonrasında ilk kez yolcu elindeki eşyalarla test yaptı. Yetkililer ABD´li yetkililerin önümüzdeki hafta sonunda büyük bir ihtimalle Atatürk Havalimanı´na gelerek inceleme yapacağını belirterek, şunları söyledi:

“Şu anda test çalışması yaptığı tomografi cihazlarının ABD´li yetkililer en geç 10 gün içinde gelip inceleyecek. Bizim avantajımız ilk olmamız. Bir çok ülke daha yeni tomografi cihazı siparişi verecek. Bunun tesliminin bir yılı bulacağını söylüyorlar. ABD´li yetkililer yaptıkları inceleme sonucunda verecekleri rapor olumlu olursa elektronik cihaz yasağı da kalkmış olacak. O andan itibaren de test çalışması bitecek ve gelecek olan 2 tomografi cihazıyla birlikte tüm ABD ve İngiltere uçakları bu aramadan geçirilecek” DHA