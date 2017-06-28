Düzceli vatandaşın gübre isyanı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konakladığı alanın önüne hayvan gübresi dökülmesine sinirlenen Düzceli bir vatandaş önce Düzce Belediye Başkanı'nı aradı sonuç alamayınca da AKP İl Başkanı'na telefon etti. "Bu pisliği temizleyin hesabını sorarım" diyen Münir Emiral isimli vatandaş yaşananlara isyan etti.

Provokatörler dün gece yine sahneye çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adalet Yürüyüşü’nün 13’üncü gecesini geçirdiği Düzce Kalıcı Konutları yolu üzerinde Cumhuriyet Mahallesi mevkisindeki kamp alanının önüne bir kamyondan hayvan gübresi döküldü. Aracın sürücüsü kaçtı. Münir Emiral isimli Düzceli bir vatandaş ise yaşananlara isyan ederek gübrenin derhal kaldırılması için seferber oldu.

AKP Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin’i arayan ve kendisinin de AKP’li olduğu öğrenilen Münir Emiral, pisliğin bir an önce temizlenmesini istedi. İl Başkanı Keskin’e “Gerekirse Tayyip’i, Reis’i arayacağım… Böyle şey olmaz. Düzce’yi pislediniz Düzce’yi… Ayıp ya… Düzce’yi mahvettiniz. Mehmet Keleş’i aradım (Düzce Belediye Başkanı) ‘araç göndereceğim dedi göndermedi’ Söyle ona göndersin” diyen Emiral “Hikmet bu işi temizle” diye çıkıştı. Kendisini cep telefonu ile görüntüleyen adalet korteji katılımcısına da konuşan vatandaş “Bu saldırı Düzce’ye yapılmıştır” dedi.

Gübre yığını bir süre sonra Düzce Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.