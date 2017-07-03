Ege Üniversitesi’nde operasyon: 8 tutuklama

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada Ege Üniversitesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi 8'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Haziran’da Ege Üniversitesi’nde haklarında yakalama kararı verilen, aralarında aktif görevde olan ve meslekten ihraç edilen idari personel ile akademisyenlerin de bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenledi.

FETÖ’nün kriptolu haberleşme sistemi ‘ByLock’u kullandıklarının tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan 8’i ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. Diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA