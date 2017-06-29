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Emekli maaşları zamları kaç lira? Temmuz’da emekli maaşı ne kadar olacak?

11,5 milyon emekli maaşlarına gelecek zamları bekliyor. Dört gün sonra açıklanacak zamlar ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için % 6,48 memur emeklileri için % 3,48 + 4 zam bekleniyor. Zamlar 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü açıklanacak.

11:5829 Haziran 2017
Gündem
Emekli maaşları zamları kaç lira? Temmuz’da emekli maaşı ne kadar olacak?
11,5 milyon emekli maaşlarına gelecek zamları bekliyor. Dört gün sonra açıklanacak zamlar ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için % 6,48 memur emeklileri için % 3,48 + 4 zam bekleniyor. Zamlar 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü açıklanacak.

11,5 milyon emekliyi ilgilendiren temmuz zamlarının açıklanmasına dört gün kaldı. Beklenen zam oranları SSK ve Bağ-Kur emeklileri için % 6,48, memur emeklileri için % 3,48 + 4 civarında. Zamların bu pazartesi yani 3 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

Erken ödenen Haziran ayı maaşlarıyla rahat bir nefes alan emekliler şimdi de temmuz ayı zamlarını bekliyor. Emeklilerin ne kadar zam alacağız sorularına a  cevap 3 Temmuz 2017’de gelecek. Yine aynı tarihte açıklanacak olan enflasyon rakamları emekli maaşların yapılan zamları da ortaya çıkaracak. Beklenti ve tahminlerde memur emeklileri için % 3,48 olarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise % 6,48,  olarak öngörülüyor.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri için beklenti % 6,48

Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin temmuz zamları enflasyon oranları doğrultusunda belirleniyor. 2017’nin İlk 6 ayının açıklanacak enflasyon rakamları, aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları da olacak. İlk 5 aylık enflasyona göre görülen zam 6,18. Beklentilere göre Haziran ayında 0,30 luk enflasyon gerçekleşirse bu oran 6,48’e çıkacak ve toplamda 6,48 olacak.

Memur Emeklilerinde zam beklentisi 4 + 3,48 seviyelerinde

Memur emeklilerinde ise % 4 zamma ek olarak enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Aradaki farkı yine ilk 6 aylık enflasyon belirleyecek. % 3’ü aşan bölüm emeklilerin alacağı enflasyon farkını da belirleyecek. İlk 5 aylık enflasyona göre bu arakam 3,18. İlk 6 aylık % 6,48 öngörüsü yakalanırsa fark 3,48 olacak.BU koşullarda memur emeklileri % 4 + 3,48 maaş zammı alacak.

Son güncelleme: 12:1729.06.2017
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