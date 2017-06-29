Emekli maaşları zamları kaç lira? Temmuz’da emekli maaşı ne kadar olacak?

11,5 milyon emekli maaşlarına gelecek zamları bekliyor. Dört gün sonra açıklanacak zamlar ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için % 6,48 memur emeklileri için % 3,48 + 4 zam bekleniyor. Zamlar 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü açıklanacak.

11,5 milyon emekliyi ilgilendiren temmuz zamlarının açıklanmasına dört gün kaldı. Beklenen zam oranları SSK ve Bağ-Kur emeklileri için % 6,48, memur emeklileri için % 3,48 + 4 civarında. Zamların bu pazartesi yani 3 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

Erken ödenen Haziran ayı maaşlarıyla rahat bir nefes alan emekliler şimdi de temmuz ayı zamlarını bekliyor. Emeklilerin ne kadar zam alacağız sorularına a cevap 3 Temmuz 2017’de gelecek. Yine aynı tarihte açıklanacak olan enflasyon rakamları emekli maaşların yapılan zamları da ortaya çıkaracak. Beklenti ve tahminlerde memur emeklileri için % 3,48 olarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise % 6,48, olarak öngörülüyor.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri için beklenti % 6,48

Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin temmuz zamları enflasyon oranları doğrultusunda belirleniyor. 2017’nin İlk 6 ayının açıklanacak enflasyon rakamları, aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları da olacak. İlk 5 aylık enflasyona göre görülen zam 6,18. Beklentilere göre Haziran ayında 0,30 luk enflasyon gerçekleşirse bu oran 6,48’e çıkacak ve toplamda 6,48 olacak.

Memur Emeklilerinde zam beklentisi 4 + 3,48 seviyelerinde

Memur emeklilerinde ise % 4 zamma ek olarak enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Aradaki farkı yine ilk 6 aylık enflasyon belirleyecek. % 3’ü aşan bölüm emeklilerin alacağı enflasyon farkını da belirleyecek. İlk 5 aylık enflasyona göre bu arakam 3,18. İlk 6 aylık % 6,48 öngörüsü yakalanırsa fark 3,48 olacak.BU koşullarda memur emeklileri % 4 + 3,48 maaş zammı alacak.