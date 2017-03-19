Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İlim yayma vakfı genel kuruluna katılıyor. Konuşmasında Almaya ve Hollanda krizine geniş yer veren Erdoğan, "Avrupa'ya giden bakanlarımızı konuşturmuyor ama PKK'ya miting için izin veriyorlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İlim yayma vakfı genel kuruluna katılıyor. Konuşmasında Almaya ve Hollanda krizine geniş yer veren Erdoğan, "Avrupa'ya giden bakanlarımızı konuşturmuyor ama PKK'ya miting için izin veriyorlar" diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satırlar…Erdoğan: Biz yaparız diyenler bir gecede ilahi tokadı yiyerek yerle yeksan oldular.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak “Sadece güç ve tahakküm olduğunda ise FETÖ’nün düştüğü ihanet çukuruna yuvarlanmak kaçınılmaz hale gelir. Sinsice kurulan planlar bir gecede boşa çıkar. Biz yaparız diyenler bir gecede ilahi tokadı yiyerek, milletimizin o duruşuyla yerle yeksan oldular” diye konuştu.

Haliç Kongre Merkezi’nde İlim Yayma Vakfı 46. Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Adıyaman Samsat’ta 3.6’yı bulan sarsıntılarla ilgili geçmiş olsun diyerek konuşmama başlamak istiyorum. Adıyamanlı kardeşlerime ve milletime geçmiş olsun diyerek tespit çalışmalarının başladığını da bildirmek istiyorum.

“Ülkemizin en kasvetli döneminde baskının ve şiddetin sokaklarda kol gezdiği dönemde bu vakfı kuran büyüklerimiz, ‘Ben varım’ dediler ve yola öyle çıktılar. Gençlerimiz birbirini kırmasın diye bu iyilik hareketi başlattılar. Hamdolsun 44 yıldır İlim Yayma Vakfı vatanını imanla seven nesiller yetiştiriyor. Yarım asırdır gençlerimiz bu vakfı çatısı altında ilimle, irfanla, hikmetle yoğrularak geleceğe hazırlanıyor.

“İlahi tokadı yiyerek yerle yeksan oldular”

“Bu çatının altında yetişmiş hiçbir genç vatanına, milletine kurşun sıkmadı. Vakfımıza gönül vermiş hiçbir kardeşim İslam düşmanlarına kapıkulu olmadı. Gözünü ve gönlünü Hakkın rızasını kilitleyince Rabbim önünü açıyor. Sadece güç ve tahakküm olduğunda ise FETÖ’nün düştüğü ihanet çukuruna yuvarlanmak kaçınılmaz hale gelir. Sinsice kurulan planlar bir gecede boşa çıkar. Biz yaparız diyenler bir gecede ilahi tokadı yiyerek, milletimizin o duruşuyla yerle yeksan oldular.

“O utanç günlerini unutmadık, unutmayacağız”

“Yarım asra yaklaşan birikimiyle İlim Yayma Vakfı, Türkiye’nin hafızasıdır. Özgürlük atmosferini yakalamak için ne bedeller ödendiğini çok iyi biliyorsunuz. 1970’li yıllarda bu ülkenin gençliğinin sağ-sol denilerek nasıl parçalandığının en yakın şahidisiniz. 1990’lı yıllarda bu ülke evlatlarının yüzlerine üniversite kapılarının nasıl kapatıldığını bizzat gördünüz. İmam hatip okullarının tehdit olarak görülüp kapılarına kilit vurulduğuna hep birlikte şahit olduk. Güvenlik güçlerinin Fatih’te, Sultanbeyli’de başörtülü avına çıktığı o utanç günlerini unutmadık, unutmayacağız. Demokrasinin askıda olduğu, özgürlüklerin rafa kaldırıldığı o kara günleri hep hatırlayacağız.

“2002’den beri özgürlüklere, ekonomide, diplomaside yaşanan sessiz devrimin en yakın şahidi buradaki dostlarımızdır. Ekonomisi IMF komiserleri tarafından yönetilen bir ülke devraldık.