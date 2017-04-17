Erdoğan AK Saray’da konuşuyor!

Referandumun ardından ilk kez Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Saray önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Erdoğan burada yaptığı açıklamada Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın 16 Nisan referandumu konusunda yayınladığı rapora tepki göstererek, "Haddinizi bilin. Sizin siyasi içerikle raporlarınızı ne duyurız, ne biliriz. Onu siz benim külahıma anlatın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Saray’da yapmış olduğu konuşmasından satırbaşları şöyle;

– Evet de dese, hayır da dese sandık başına gidip tercihini ortaya koyan vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

– Evet diyenlere, geleceğimiz için kritik bir önemde gördüğüm bu değişikliğe onay verdikleri için teşekkür ediyorum.

– Anayasayla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. Bizim için asıl olan milli iradenin ne yönde tezahür ettiğidir.

– Milletimiz yeni bir yönetim sistemine geçmiş oldu. Hükümet kurma kavgaları sona erdi.

– Sayın Bahçeli idam için evet dedi, Sayın Yıldırım’ın da evet diyeceğine inanıyorum. Fakat Kılıçdaroğlu, o da evet diyor. Parlamentodan geçti benim önüme geldi ben bunu onaylarım. Eğer olmadı bir halk oylaması da onun için yaparız.

– Şehitlerimizin katillerini bizim affetme yetkimiz yoktur. Karar merci millettir. 15 Temmuz aynı zamanda bu adımın da atıldığı gün olacaktır. 16 Nisan kararını verdik. Şimdi de bundan sonrası artık gerek Sayın Yıldırım Sayın Bahçeli ve bunun yanında Sayın Kılıçdaroğlu inşallah görüşmeleri yapacaklar. Helga George ne der umurumuzda değil bizim derdimiz Hatice ne der Ayşe Fatma ne der, Allah ne der o.

– Ağlarım ağlatamam hissederim söyleyemem dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım. Hem içerden hem dışardan ne yazık ki bunları gördük

-Önümüzdeki ilk seçimlerden itibaren hükümeti sandıkta doğrudan milletimizin yarısından fazlasının desteği ile işbaşına gelecek cumhurbaşkanı, yüzde 50+1, hükümetini kuracak ve icraata başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin her halde kazananı milletimiz, ülkemiz olmuştur.

– Burayı yadırgayanlar oldu, biz ne dedik bu Külliye milletindir dedik. İşte millet, işte devlet. Buluştuk mu? Konuştuk mu? Evet’inize kurban olayım. Hükümetimiz bir yandan yatırımları hızla devam ettirirken yeni projelerin hazırlıklarını yürütecektir. Yeni sistemi tüm unsurlarıyla uygulamaya geçirmiş olacağız. Türkiye’nin demokraside, ekonomide, dış politikada, güvenlikte atması gereken çok önemli adımlar var. AGİT diye bir örgüt var Avrupa’da. Kendilerine göre rapor hazırlıyorlar. Türkiye’deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş. Önce haddinizi bilin. Sizin hazırlayacağınız siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz. Onu siz benim külahıma anlatın. Seçimlere gölge düşürme yarışına girmeyin. Artık sür eşeği Niğde’ye. Bizim sözümüz bu. Niğdeli kardeşimiz size ne diyeceğini iyi bilir.”

– Gazete ilanları gördüm. Baktım ki tencere tavacılar çıkmış ortaya. Neymiş onlar da hayırı kutluyorlarmış. Yahu galibiyetin mutluluğunu biliyoruz da galibiyetin hakikaten eğlenmesini biliyoruz da mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz. İşte bunlar Gezici, işte bunlar tencere tavacı. Tencere tava hep aynı hava.

– AB şimdi bizi üyelikle tehdit ediyor. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil yeter ki bir an önce kararınızı verin ve bize tebliğ edin. Bu tür raportörleri barındıranlara teessüf ediyorum. 54 yıl bizi AB kapısında bizi beklettiler. Otururuz konuşuruz bir güven oylaması da onun için yaparız. İngiltere Brexit yaptı, kurcusu olduğu AB’den çıkıyor, Norveç çıktı. Kararı verecek merci neresi millet. Gideriz milletimize millet ne karar veriyor biz de ona uyarız. Ya Türkiye’ye verdikleri sözü derhal tutacaklar ya da sonuçlarına katlanacaklar.

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