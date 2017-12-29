Erdoğan: ‘Bu sürece limon sıkmayın’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP ile ittifakı liderler düzeyinde götüreceğini söyledi. 'Partimin içinden birileri, çıkıp konuşuyor. Size ne kardeşim? Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı kimse yapmamalı' dedi.

Sudan ve Çad’ın ardından Afrika ziyaretinin son ayağı Tunus’ta temaslarını tamamladıktan sonra dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ile ittifaka dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuyla ilgili “Şu anda gerek MHP'nin gerekse bizim, özellikle ülkemizin milli ve yerli duruşunda bir ittifakımız var. AK Parti olarak biz milli ve yerli bir duruş ortaya koyuyoruz. MHP de milli ve yerli bir duruş gösteriyor. Ülkemizin aydınlık geleceği için ortak söylem geliştirmiş durumdayız. Bu bizi çok daha farklı, çok daha olumlu yerlere taşıyabilir. Çok aceleci olmamakta fayda var. Bu işi liderler bazında götürmekte fayda var. Bu konuda önüne gelen herkes konuşursa yanlış olur. Her önüne gelenin bu konuda konuşmaması lazım. Benim partim de buna dahildir. Partimin içerisinde de zaman zaman bazıları çıkıyor, bu meseleye dair konuşuyor. Size ne kardeşim? Siz niye konuşuyorsunuz? Bu konuda kimlerin konuşacağı bellidir. Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı” şeklinde konuştu.

İşte AKP kanadından bugüne kadar yapılan ittifak açıklamalarından bazıları:

ADALET BAKANI ‘KANUNDA ENGEL VAR’ DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz hafta Kanal 24’te katıldığı televizyon programında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği seçim ittifakıyla ilgili, “Kanunda engel söz konusu, bunun kalkması sandık için faydalı olabilir, bunlar değerlendirilen hususlar” demişti. Seçim ittifakı ile ilgili uyum yasaları çerçevesinde çalışma yapıldığını söyleyen Gül, seçim barajıyla ilgili bir çalışmanın ise olmadığını aktarmıştı.

AKP’Lİ ŞENTOP: KANUNDA YASAKLAMA VAR

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop da kanundaki yasaklamanın kaldırılması halinde MHP ile ittifakın mümkün olabileceğini söylemişti.

CNN Türk yayınına katılan Şentop, “Kanundaki yasaklamayı kaldırınca ittifak mümkün olur” demişti.

YAZICI: SAYIN BAŞKAN BİR FORMÜLASYON ÖNERİYOR

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, geçtiğimiz ay Habertürk canlı yayınında MHP’yle seçim ittifakı konusuna ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve “Seçme hakkı önemli. Kişiye bağlı en temel siyasal hakların başında geliyor. Bireyler dolambaçlı prosedürlerden hoşlanmazlar. Bir formülasyon öneriyor sayın genel başkan. Fazla prosedür içermeyen bir şekilde kullanmak ister seçmen. Bunlar oturulur konuşulur. Bu düzenlemeler olabilir ama seçmenin kafa karışıklığına yol açacak, seçme hakkını zorlaştıracak prosedürlerden uzak durmak gerekir. Siyasi partiler seçimlerde aldıkları oy oranları ile hazine yardımı alıyorlar. Bu da konuşulur” şeklinde ifadeler kullanmıştı.