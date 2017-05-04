Erdoğan gençlik festivalinde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gençlik Festivali'nde konuşma yaptı. Yenikapı'da gençlere seslenen Erdoğan, kurduğunuz arkadaşlıkları unutmayın dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Yenikapı’da Gençlik Festivali’nde yaptığı konuşmasından satırbaşları şöyle;

Gençlik yıllarımda her siyasi görüşten arkadaşlarım vardı. Değişik siyasi partileri destekleyen arkadaşlarımız sevgi ve saygı çerçevesinde tartışırdık biz. Ama şimdi…

İstanbullu bu kardeşinizi 94 yılında 40 yaşında İstanbul’a belediye başkanı yaptı.

Sevdalısı olduğum İstanbul’u çöp dağlarından kurtarmam gerekliydi.

Cezaevine bir şiirden dolayı girdim ve cezaevinde 4 ay yattıktan sonra çıktım, halkımın arasına katıldım. Çıktıktan sonra halkıma sordum tamam mı devam mı diye? Halkım devam dedi ve AK Parti’yi kurduk.

Bunu neden anlatıyorum, sizlerde kurduğunuz arkadaşlıkları unutmayın diye.

Siz kendinize güvenmezseniz, siz kendinize inanmazsınız kimse size güvenmez.

Şimdi seçilme yaşını 18’e indirdik ve parlamentonun yolunu size açtık.

AYRINTILAR GELECEK…