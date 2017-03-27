Erdoğan’dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir özel televizyon canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden referandum sürecinde Avrupa ile gerilen ilişkilere, FETÖ ile mücadelede gelinen aşamadan, Türkiye’nin teröre karşı içeride ve dışarıda sürdürdüğü mücadeleye, gündeme ve Türkiye’ye dair tüm gelişmeleri canlı yayından anlatıyor!

İşte Cumhurbaşkanı’nın açıklamasından satırbaşları şöyle;

Erdoğan ‘Cumhurbaşkanının meclisi fesih yetkisi yoktur. Meclisin erken seçim karar alma yetkisi var. Cumhurbaşkanının yok. Yalnız bunun içinde mecliste gerekli çoğunluğun olması gerek’.

’16 Nisan’dan sonra da mevcut hükümet 2019’a kadar bu durumu devam ettirecektir.’

‘Tayyip Erdoğan Beştepe’de ki külliyesinde 16 bin muhtarı ağırladı.’

‘Çağrılarımıza rağmen muhtarlar toplantısına gelmeyenler oluyor. Zaman içinde bunun da kırılacağını düşünüyorum.’

’18 yaş meselesi ile durum ise 30 yaştran 25 e indirmiştik. Şimdi ise 18 ile 25 yaş arası bundan faydalanacak. Sadece vekil olarak değil bürokrat olarak seçilebilecekler’

‘Gençliğimize güvenelim. Seçme hakkı veriyorsak seçilme hakkı da vermeliyiz.’

AYRINTILAR GELECEK…