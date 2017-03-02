Feto, başkanlık sistemini 20 yıl önce tavsiye etmiş

Terör örgütünün firari elebaşı Feto, 1997’deki bir röportajda “Başkanlık sistemi ya da yetkileri genişletilmiş cumhurbaşkanlığı sistemi” istemişti

Türkiye, 16 Nisan'da referanduma gidecek… Başkanlık sistemi getirecek olan “Partili Cumhurbaşkanlığı”nı oylayacak. Bu projenin ise ilk kez 20 yıl önce FETÖ'nün ABD'de bulunan firari elebaşı Feto tarafından dile getirildiği ortaya çıktı… Fetullah Gülen, FETÖ'nün yayın organı olan Samanyolu televizyonuna verdiği röportajda, “Başkanlık sistemine de, bu gerçekleşmezse geniş yetkili Cumhurbaşkanlığına” sıcak baktığını söyledi.

‘DARBECİLERİN YAPTIĞI İYİ İŞLER VAR'

28 Şubat sürecinin sıcak olarak yaşandığı dönemde televizyonda yapılan açıklamada, FETÖ elebaşı Gülen, darbe konusunda yöneltilen soruya şu karşılığı verdi:

“Türkiye'de bir krizin bulunduğu vakadır. Bu, biraz da bazılarının üslup hatasından kaynaklanıyor. Darbenin doğrudan doğruya kendisi krizdir. Darbecilerin yaptığı iyi şeyler de olmuştur ama çok önemli kayıpları da olmuştur. Demokrasi kesintiye uğramıştır, birikimler heba olmuştur. Darbe tam bir

çözüm değildir. ‘Acaba darbe olacak mı?' endişesi, bunlarla hiç alakası olmayan insanları rahatsız eder. Böyle bir istikrarsızlık, para piyasalarına, borsalar, yatırımlara girebilir.”

‘BAŞKANLIĞA SICAK BAKIYORUM'

Feto, 30 Mart 1997'de Zaman Gazetesi'nde de yer alan röportajında başkanlık sistemi için şunları söyledi: “Başkanlık sisteminin alt yapısı hazırlanmalı, insanımız hazırlanmalıdır. Salahiyetleri genişletilmiş Cumhurbaşkanlığı üzerinde durulursa bir rıhtım, bir sıçrama ayağı, bir rampa sayılabilir. Ancak milletimizin bu gününü ve geleceğini ilgilendiren bu gibi konular geniş platformlarda tartışılmalıdır. Ben şahsen başkanlık sistemine de, salahiyetleri genişletilmiş cumhurbaşkanlığına da sıcak bakıyorum.”

‘ÜLKE KARANLIĞA SÜRÜKLENİR'

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, 1997'de yapılan bu açıklamayı değerlendirdi. Pekşen, Feto'nun açıklamaları için “Bu anayasa teklifinin kabul edildiği düşünülürse, Türkiye'nin nasıl bir karanlıklar dehlizine sürükleneceğinin anlaşılması açısından da son derece dikkat çekici kaynak olmuştur” ifadelerini kullandı.

Pekşen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anayasa teklifini ilk gördüğümde ‘Bu anayasayı Fetullah Gülen rüyasında görse inanamazdı' demiştim. Gülen'in hayaline bundan daha büyük bir katkı olamaz. Nitekim, bu gazeteyle ortaya çıkan gerçek, benim TBMM kürsüsünden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, sonra da Türkiye'yi uyarmamın ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymaktadır. O gün söylediklerim bir öngörüye dayanıyordu, bugün bu anayasa teklifinin FETÖ'yü kurtarma operasyonu olduğu ve FETÖ projesinin şekil değiştirerek devam ettiğini ortaya koyduğu bir gerçektir.”