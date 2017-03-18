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Genelkurmay’dan bu yıl Atatürk’süz 18 Mart afişi

Genelkurmay’ın bu yıl yayınladığı 3 afişte de Mustafa Kemal Atatürk yer almadı.
02:5818 Mart 2017
Gündem
Genelkurmay’dan bu yıl Atatürk’süz 18 Mart afişi
Genelkurmay’ın bu yıl yayınladığı 3 afişte de Mustafa Kemal Atatürk yer almadı.
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Geçen yılki afişlerde Atatürk böyle yer almıştı.

Genelkurmay Başkanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hazırlanan 3 afişi paylaştı. Geçen yıllara göre bu yıl Atatürk'ün olmadığı afişlerde, Çanakkale Zaferi'nin simge isimlerinden olan ve sırtında taşıdığı 275 kiloluk mermiyle düşman zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı ve siperdeki askerler vurgusu vardı. Seyit Onbaşı afişinde, “Sırtında milletin onuru; zaman, mekan ve sözlerin tükendiği yerde” ifadelerine yer verildi. Bir diğer afişte ise geçmişten günümüze kahraman Türk askerinin gözünü kırpmadan vatan toprakları için canını vermeye daima hazır olduğunun vurgusu yapılarak, “Dün, bugün ve daima vatan için görevde” denildi. Üçüncü afişte “Vatanın her karış toprağında sen varsın” denilerek şehit düşen, gazi olan ve hâlâ görevde olan Türk askerlerinin vatan toprakları için nöbette olduğuna dikkat çekildi.

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