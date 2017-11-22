Google Mevlid Kandili tarihini karıştırdı! Diyanet açıkladı: Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel ayı nedir?

İslam dünyası için kutsal kabul edilen günlerden birisi de Mevlid Kandili'dir. Tüm yurttaşlarımız Google'dan Mevlid Kandili ne zaman? araması yapmaya başladılar. Ancak Google'ın verdiği tarih yanlış. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2017 dini takvimine göre Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili ile ilgili bilmeniz gerekenleri derledik. İşte ayrıntılar...

Müslümanlar için en özel günlerden biri de Mevlid Kandili’dir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2017 dini takvimine göre Mevlid Kandili kasım ayı içerisinde kutlanacak. İşte Mevlid Kandili’nin hangi gün olduğu ve bu mübarek gün ve gecede hangi ibadetler yapılacağı… Peygamber Efendimizi anmak için hangi duaları okuyabiliriz? İşte Mevlid Kandili’ne dair detaylar…

Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günlerini bağlayan gecedir. Peygamber Efendimizin doğum günü, Mevlid Kandili olarak idrak edilir. Bu mübarek gece Kasım ayının hangi gününe denk geliyor? Okunacak dualar ve yapılacak ibadetler hangileri? Mevlid kavramı sözlükte “doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı” anlamlarına gelmektedir. Mevlid Arapça’da “ve-le-de” kökünden türetilmiş bir kavramdır.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) dünyaya geldiği gece olan Mevlid Kandili Müslümanlar tarafından dualarla ibadetlere karşılanıyor. Hicrî Rebiülevvel ayının onikinci gecesi olarak da bilinen Mevlid Kandili ne zaman? 2017 yılı itibariyle Mevlid Kandili Kasım ayının kaçına denk geliyor. Müslüman Alemi tarafınca bu özel gece bir hafta süre ile dua ve Kuran-ı Kerim eşliğinde kutlanmaktadır. İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük Peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğum gününü bu yıl 29 Kasım 2017 Çarşamba gününe denk gelmektedir.

GOOGLE’IN MEVLİD KANDİLİ TARİHİNE DİKKAT

Google üzerinden Mevlid Kandili ne zaman gibi arama yapanlar aşağıdaki tarih ekranı ile karşılaşıyor. Ancak bu tarih hatalı. Diyanetin takvimine göre Mevlid Kandili 29 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşecek.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid Son peygamber Hz.Muhammed’in (s.a.v) doğumunu anlatan edebî metinlerin makam ve usûl ile okunmasıdır. Türkçeye Arapça’dan girmiş olan kelime, “Peygamberin doğum günü” anlamında da kullanılır. Halk arasında mevlit, mevlüd, mevlüt olarak da söylenmektedir.

Rasulullah (s.a.s.), Fil yılında, Rebi’ülevvel ayının on ikinci pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir. Bu, miladî takvime göre, 571 yılının Nisan ayının yirmisi olarak hesaplanmıştır. Onun doğduğu ev, Beytullah’ın doğusundaki Safa tepesinin yanında Mevlid sokağı diye adlandırılan yerdedir.

Peygamberimizin dünyaya teşrifini (doğum gününü) kutlamak için Mevlid Kandilini kutlarız. Mevlid Kandili’ni de; mevlid okuyarak, Kuranı Kerim okuyarak, dua ederek yani kısacası ibadet ederek kutlarız. Peki bu geceyi nasıl geçirmeliyiz? İşte Mevlid Kandili’nde yapılabilecek ibadetler…

MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

Sadece mevlid kandilinde yapılması gereken özel ibadetler yoktur. İşte her kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler:

1. Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2. Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. (Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.))

3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı belirlenmeli.

6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8. Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10. Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.

17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

REBİÜLEVVEL AYINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur

Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel Ayı'nın ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır. Rebiülevvel Ayı'nın ilk gecesinde iki rekat namaz sünnettir.

İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi ise İki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra “Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun” ikinci rekatında da “Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin.” ayeti kerimeleri okunmalıdır. Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir. Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa “Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh” okunur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NDAN MEVLİD AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlid Kandili ile ilgili açıklamada bulundu. Erbaş, bu sene 29 Kasım’da Mevlid Kandili gecesinin daha canlı etkinliklerle, birkaç güne yayarak ve konferanslar, paneller düzenleyeceklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bütün dünyanin Mevlid Kandili’ni hicri takvime göre kutladığını belirterek, “2017 yılının Kutlu Doğum Haftası kutlandı. 2017 yılının 29 Kasım’daki Mevlid Kandili gecesi biraz daha canlı etkinliklerle, belki birkaç güne yayarak, konferanslar, paneller düzenleyerek bir başlangıç yapacağız. İnşallah 2018 yılında, 19 Kasım’da Mevlid-i Nebi Haftası şeklinde kutlanmaya başlayacak. Hicri takvime göre değişecek.” dedi.