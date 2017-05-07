Gürsel Tekin’den parti içi muhalefete eleştiri: Gazete ile başkan seçilmez

CHP'nin etkili isimlerinden İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, referandum sonrası CHP'de yaşanan tartışmaların yersiz olduğunu belirterek "Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalama projesidir, bir oyundur. Arkadaşlarımız bu oyunu görmelidir. Fikirler parti içinde yani; PM'de, MYK'da, grup toplantılarında değerlendirilmeli. Sorunlarımız buralarda çözülmeli. CHP'nin genel başkanı gazeteler ile seçilmez " dedi.

16 Nisan’daki Anayasa değişikliği referandumu sonrası CHP yönetimiyle karşı karşıya gelen bazı partililerin verdiği tepkiler halen konuşulurken, dün de Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke’nin görevinden istifası CHP’deki tartışmaları daha da alevlendirdi.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Gürsel Tekin son dönemde yaşanan tartışmalarla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

Tekin, parti içindeki muhalefeti yandaş basında yer alan haberler üzerinden eleştirerek, “CHP’de geçmiş dönemlerde de olur kimin yakıtı bitse ikmal yapacak istasyon ararlar, onun adresi de Cumhuriyet Halk Parti olur. Şimdi referandum tartışması var. Böyle bir dönemde CHP böyle tartışmaların içine çekmek çok üzücüdür. CHP’de kurultay olmaz mı? Tabi ki de olur. Bunun yöntemlerini sayayım; 1) MYK’da karar alırsınız. Böyle bir karar var mı? Yok… 2) PM’de tartışırsınız, bir karar alırsınız. Böyle bir karar var mı? Yok… 3) Grup toplantısı yapıldı. Orada böyle bir karar var mı? Yok… 4) İl başkanları toplantısı yapıldı. Orada böyle bir karar var m? Yok…

O zaman ne yapacaksınız? Eğer bütün bu mekanizmalarda bir şey elde edemiyorsanız, başvuracağınız gazeteler değildir. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşdlarımızın vazgeçmesi gereken bir şey var. Mesela dün-bugün üç arkadaşımız gazetelerin manşetlerinde. Hayatlarında o gazeteler hiç CHP’yi yazmazken şimdi Cumhuriyet Halk Partisi’ni nasıl karıştırabilirim manşetleri yapıyor.

Ben Sayın Baykal’ın konuşmasını da dinledim. Baykal’ın konuşmasında; bir ihanet, bir hainlik, bir suçlama yok. Kendine göre bir model sunuyor. Bu model kabul görür görmez bu tartışılır. Sayın Muharrem İnce son derece nazik bir üslupla ne olabileceğini, kurultay süreciyle ilgili düşüncelerini ifade ediyor. Ama gazetelere bakıyorsunuz; CHP karıştı, CHP parçalandı, bilmem ne…

Hakan Çelik: Sayın İnce’nin açıklamasında, üslubunda ve yaklaşımında, önceki referanslarına da bakacak olursak mevcut yönetime bir bayrak açma yok mu yani?

Tekin: Olabilir. İtiraz etmiyorum. Ben başka bir şey anlatıyorum. Diyorum ki; Ben Gürsel Tekin olarak yarın bir genel başkan adayı olsam kullanacağım yöntemler. 1-MYK’daysam orada gündeme getiririm. 2- PM’deysem orada gündeme getiririm. 3- Milletvekiliysem grup toplantısında gündeme getiririm. Bütün buralardan sonuç alamıyorsam, örgütüme giderim, delegeme giderim hodri meydan derim. Ama bütün bu mekanizmalar ortadayken sürekli Cumhuriyet Halk Partisine hakaret eden gazetelerin üstünde CHP’nin tartışılması, sadece bizleri değil aynı zamanda bu demokrasi mücadelesinde bizim yanımızda duran insanları son derece üzüyor. Ben buna üzülüyorum. Yoksa hiç bir arkadaşımız genel başkanlık iddiasından vazgeçsin demiyorum.

Ama bir şeyi de görmek lazım. Mesela ayın 18’de Kılıçdaroğlu’nun başarısızlığı tartışılmadı. 19,20,21… 30’una kadar tartışılmadı. Ne oldu da böyle 2 Mayıs’tan sonra… İşte bu çok önemli. Kesinlikle sadece bugün değil. İktidar ne zaman sıkışsa mutlaka CHP’de bir gedik açmanın yolunu ararlar.

Bu CHP’ye oynanan bir projedir. Hukuksal mücadele sürerken tartışma olmamalı. Hayatlarında CHP’yi manşete taşımamış bazı gazetelerde günlerdir bir kaç arkadaştan başka bir şey yok. Sürekli CHP’ye ve genel başkanına küfür eden bu gazetelerin şimdi partimizi dizayn etmesine biz partililer olarak müsaade edemeyiz, CHP buna müsaade etmez” şeklinde konuştu.

TEK ADAMLIK TARTIŞMALARI

“Kılıçdaroğlu keşke tek adam olabilseydi” diyerek söze başlayan Tekin, “Tabi ki de bunu istemem ama o zaman zaten bunları konuşmazdık. Yeni Sayın Sağlar’ın ifade ettiği gibi tek adamlık Kılıçdaroğlu’na uymuyor. Bir kere kendisi fazla hoşgörülü. Açıksası ben hoşgörünün bu kadarını fazla görüyorum” dedi.