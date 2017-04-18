Hava durumu 18 Nisan: Evet kış geri döndü!

Hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağışları ne zamana kadar sürecek? İstanbul'da ve diğer şehirlerde hava sıcakları düşecek mi? İşte 18 Nisan hava durumu ve 5 günlük haritalı hava raporu...

Tam bahar geldi derken kış geri döndü. Türkiye’nin birçok şehri bu sabaha yağmur ve soğukla uyandı. Peki bu yağışlı ve serin hava dalgası ne zaman yurdumuzu terk edecek? Hava sıcaklıkları ne zaman tekrar yükselecek?

18 NİSAN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda gece saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Şanlıurfa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerde 6 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise kuzeybatı kesimlerde 6 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU